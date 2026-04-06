이란과 협상시한 하루 연기한 트럼프 “불발시 모든 것 날려버릴 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 호르무즈 해협을 재개방하는 시한으로 7일 저녁(현지시간)을 제시하고, 이를 이행하지 않으면 이란의 모든 발전소를 파괴하겠다고 압박했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

트럼프 대통령은 5일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 구체적인 설명 없이 “미 동부시간 화요일 오후 8시!(한국시간 8일 오전 9시)”라고 적었다. 이는 핵심 인프라 공격을 유예하며 협상을 진행하겠다고 밝힌 시한을 애초 예고했던 6일에서 7일로 하루 연장하겠다는 뜻으로 해석된다. 트럼프 대통령은 이날 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서 협상 시한을 오는 7일 저녁으로 제시했다.

트럼프 대통령은 인터뷰에서 “만약 그들이 화요일(7일) 저녁까지 아무런 조치를 취하지 않는다면, 발전소는 하나도 남지 않을 것이고 다리도 하나도 서 있지 않을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 지난달 26일 이란 발전소에 대한 공격 유예를 미 동부시간 기준 4월 6일 오후 8시까지로 열흘 연장한다고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 지난달 21일 처음으로 ‘48시간’ 시한을 제시하면서 이란 발전소 공격을 예고했다가 같은 달 23일 닷새 동안 공격을 유예한다고 발표한 바 있다. 트럼프 대통령은 이날까지 이란 발전소 등에 대한 공격을 3차례 연기한 셈이다.

트럼프 대통령은 이날 악시오스 인터뷰에서 미국과 이란이 “깊이 있는 협상”을 진행 중이라면서 자신이 제시한 7일 시한 만료 전에 합의가 이뤄질 가능성을 거론했다.

트럼프 대통령은 합의 타결 가능성과 관련해 “(합의) 가능성이 크지만, 만약 그들이 합의하지 않는다면 나는 그곳의 모든 것을 날려버릴 것”이라고 말했다. 이어 “협상은 잘 진행되고 있지만 이란과는 결승선에 도달하는 일이 없다”고 말해 협상이 진전되고 있다 면서도 최종 합의 가능성에 회의적인 인식을 동시에 드러내기도 했다.

3일 이란 테헤란 남서쪽 카라즈의 신설 교량이 전날 미군의 공습으로 파괴돼 있다. 카라즈=AP 연합뉴스

이어 며칠 전 양측이 간접 협상이 아닌 직접 협상을 진행하는 데 합의할 뻔했다면서 “하지만 그들은 5일 뒤에 만나자고 하더라. 내가 왜 5일이나 걸리는지 물었다. 그들이 진지하지 않다고 느꼈다. 그래서 그 다리를 공격했다”고 말했다.

이는 지난 1일 이란 수도 테헤란과 이란 북부를 연결하는 교량에 가해진 공격을 가리킨 것이다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해서도 “빌어먹을 (호르무즈) 해협을 열어라 미친 놈들아, 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것”이라며 비속어까지 사용하며 이란을 압박했다.

지난 1일 대국민 연설 등 최근 각종 입장 표명 기회때 트럼프 대통령은 이란이 봉쇄중인 호르무즈 해협을 정상화하는 것은 해당 해협을 통해 석유를 대량 수입하는 나라들이 주로 책임질 일이라는 견해를 밝혀왔다.

트럼프 대통령은 ‘이란으로의 지상군 투입을 배제하느냐’는 질문에 “아니다”라고 답했다. 이어 “정상적인 사람이라면 합의를 할 것이다. 똑똑한 사람이라면 합의를 할 것”이라며 “그들이 똑똑하다면 합의할 것”이라고 밝혔다.

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