김민준 "처남 지드래곤에 위축…용돈 얼마 줘야 하나"

배우 김민준이 가수 지드래곤을 처남으로 둔 부담감에 대해 얘기했다.

김민준은 5일 방송한 TV조선 예능프로그램 '식객 허영만의 백반기행'에 나와 강원도 고성으로 맛여행을 떠났다.

김민준은 처남인 지드래곤을 언급하며 "처남이 제 아들을 너무 예뻐한다"고 했다.

허영만은 "예쁠 수밖에 없다. 육아의 고통을 모르니까"라고 해 웃음을 자아냈다.

김민준은 "처남 뮤직비디오 촬영할 때 소품이 있는데 유아 전동차를 선물 받았다. SNS에 올렸더니 사람들이 뮤직비디오 전동차인지 다 알더라"라고 지드래곤에 대한 고마움을 전했다.

김민준은 처남에 대한 로망이 있었는데 지드래곤에겐 그 로망을 실현하기가 어렵다고 했다.

김민준은 "위로 누나 한 명밖에 없어서 결혼했을 때 처남이 군대 가면 용돈 주는 게 로망이었다"고 했다.

그러면서 "'누나한테 받았다고 하지마'라고 몰래 용돈을 쥐여주면 '매형 고마워요'라는 소리를 듣고 싶었는데 그게 안 된다. 얼마를 줘야 할 지 모르겠다. 약간 위축되는 매형이 됐다"고 해 웃음을 안겼다.

김민준은 지드래곤 누나와 2019년 결혼했다.

<뉴시스>

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