두산·KIA 4연패 탈출… 롯데는 6연패 수렁

시즌 초반 연패로 고전하던 두산과 KIA가 승리를 챙기며 반전의 계기를 만든 반면 롯데는 6연패의 수렁에 빠졌다.



두산은 5일 서울 잠실구장에서 열린 2026 KBO리그 한화와 홈경기에서 고졸 2년 차 박준순이 0-0이던 5회 결승 스리런 홈런을 터뜨리는 등 5타수 4안타 불방망이를 휘두른 데 힘입어 8-0으로 대승을 거두며 4연패를 탈출했다. 두산 선발 잭 로그는 6이닝 4피안타 2볼넷 6탈삼진 무실점 호투로 시즌 첫 승을 신고했다.

전날 최하위로 처진 KIA는 홈 광주에서 5연승 행진 중이던 NC를 3-0으로 꺾고 역시 4연패를 끊었다. KIA 선발 애덤 올러는 7회까지 3안타만 맞고 삼진 5개를 뽑으며 무실점으로 막아 시즌 2승째를 거뒀다. 2경기 13이닝 무실점 행진을 이어간 올러는 KIA가 올해 올린 2승을 모두 책임졌다.



부산에서는 SSG가 롯데에 4-3으로 짜릿한 역전승을 거두며 4연승과 함께 단독 선두로 나섰고, 개막 2연승 뒤 6연패를 당한 롯데는 KIA, 키움과 함께 공동 최하위로 밀려났다. 4회말까지 롯데가 3-1로 앞섰지만 SSG는 5회초 2사 1, 3루에서 한유섬과 조형우가 연속 적시타로 3-3 동점을 만들었다. 승부는 9회초 롯데 투수 최준용의 피치클록 위반에서부터 갈리기 시작했다. SSG 최정이 풀카운트 상황에서 최준용의 피치클록 위반 덕에 볼넷으로 출루했고 흔들린 최준용은 폭투 2개와 볼넷으로 1사 1, 3루를 자초했다. 결국 최준용은 고명준에게 중전 적시타를 허용하며 천금 같은 결승점을 내줬다.



KT는 수원에서 선발 케일럽 보쉴리의 6이닝 무실점 호투 속에 KBO리그 최초로 선발 라인업 전원을 좌타자로 내세웠던 삼성을 2-0으로 꺾었다. LG는 고척돔 원정경기에서 9회말 이형종의 만루홈런으로 추격한 키움을 6-5로 따돌렸다.

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