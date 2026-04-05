與 김지호 “이낙연, ‘연어 술파티’보다 ‘대장동 규명’이 더 부담인가”

더불어민주당 김지호 성남시장 예비후보는 5일 이낙연 전 국무총리가 연일 국회 ‘윤석열 정권의 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’의 활동을 문제 삼는 데 대해 “수원지검 연어회 술 파티 진상보다 대장동 진상규명이 더 부담스러운 것 아니냐”고 직격탄을 날렸다. 20대 대선 때 이재명 당시 대선 후보와 당내 경선을 치렀던 이 전 총리 측이 본선행 티켓을 쥐기 위해 수면 위로 올렸던 대장동 의혹의 출처가 의심스럽다는 취지로 해석됐다.

더불어민주당 김지호 성남시장 예비후보. 남정탁 기자

김 후보는 페이스북에서 “당시 대장동 관련 정보는 어디에서 시작돼 어떤 경로를 통해 언론에 전달됐는지 보다 명확한 설명이 필요하다”며 이같이 밝혔다. 또 “관련 인물들의 정보 취득 및 전달 과정 역시 객관적으로 밝혀질 필요가 있다”며 “이 사건은 단순한 논란을 넘어 2022년 대선의 흐름에 영향을 미친 중대한 사안”이라고 강조했다. 그러면서 “처음부터 무엇이 어떻게 형성되고 확산됐는지 전 과정을 투명하게 공개하고 검증해야 한다”고 강조했다.

대장동 개발 비리 의혹은 20대 대선 정국 당시 경기경제신문을 통해 처음으로 알려졌다. 그런데 2023년 12월 친이낙연계로 분류되는 남평오 전 국무총리실 민정실장이 해당 의혹의 최초 제보자가 자신이라고 밝혔다. 그는 대선 때 이낙연 캠프의 종합상황실장이었다. 남 전 실장은 이재명 캠프의 네거티브에 대응하기 위해 이 전 총리에게 보고하지 않고 관련 제보를 했던 것이라고 설명했다.

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