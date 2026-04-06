[이코노 브리핑] KB금융 ‘상권활성화지수’ 설명회 개최 외

KB금융 ‘상권활성화지수’ 설명회 개최

KB금융그룹은 지난 3일 서울 여의도 KB국민은행신관에서 ‘KB상권활성화지수’ 설명회를 열었다고 5일 밝혔다. KB국민은행·KB국민카드·한국데이터뱅크가 공동 개발한 이 지수는 상권 방문 고객 동향, 소상공인 경영 현황, 지역 상권 변화 등을 종합적으로 파악할 수 있는 지표다. KB금융그룹이 보유한 금융 데이터뿐 아니라 상권 평가 지표, 구매 고객 특성, 매출, 개·폐업 현황 등 관련 데이터가 분석에 활용됐다.

우리銀, 두산그룹 전략산업 금융지원

우리은행이 두산그룹과 에너지, 스마트머신, 반도체, 첨단소재 등 미래전략산업 분야에서 전략적 협력을 강화한다. 우리은행은 지난 3일 서울 중구 본점에서 두산그룹과 ‘국가 미래전략산업 생태계 구축 및 성장을 위한 금융지원 업무협약’을 체결했다고 5일 밝혔다. 두 회사는 이번 협약을 통해 시설투자, 수출입 금융, 해외 투자, 협력업체 상생금융 지원 등 생산적 금융 분야에서 긴밀히 협력할 계획이다.

한국투자證, 카드 앱서 발행어음 투자

한국투자증권이 신한카드와 제휴해 카드 플랫폼을 기반으로 한 발행어음 투자 서비스를 출시했다고 5일 밝혔다. 증권사 앱을 별도로 설치할 필요 없이 카드 앱 안에서 상품 조회부터 가입까지 마칠 수 있도록 구현한 업계 최초의 서비스다. 고객은 신한카드의 통합플랫폼 ‘신한 SOL페이’에서 한국투자증권 모바일 웹페이지로 바로 접속해 365일 24시간 거래할 수 있다.

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