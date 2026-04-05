임신 중 비타민D 부족하면 아이 면역·알레르기 위험 올라간다

임신 중 비타민D의 상태가 아동 성장 과정에서 면역력을 좌우한다는 연구 결과가 나왔다.

질병관리청 국립보건연구원은 5일 출생 시 비타민D가 부족한 경우 아동기의 비타민D 대사와 면역 기능이 저하되는 것으로 나타났다고 밝혔다.

사진=게티이미지뱅크

연구진이 출생 코호트 아동 322명을 추적 분석한 결과, 비타민D가 부족한 상태로 태어난 아이는 여러 알레르기 항원에 동시에 민감해질 가능성이 높은 것으로 나타났다.

특히 다중 알레르기 반응을 보인 아동에서는 면역염증 반응과 산화스트레스 관련 지표가 증가하고, 체내에서 바로 작용하지 못하는 ‘비활성형 비타민D’도 함께 늘어난 것으로 확인됐다.

출생시 제대혈 비타민D 농도가 아동기의 비타민D 대사물질의 활성 상태와 밀접하게 연관돼 있는 것도 확인했다. 출생 시 비타민D가 부족한 경우 아동기에서의 비활성 비타민D 대사물질이 크게 증가돼 있었다.

연구진은 “출생 시 비타민D 상태가 이후 면역 균형에 영향을 줄 가능성을 확인했다”며 임신기부터의 관리 중요성을 강조했다.

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