한전, 긴급 사장단 회의 개최…중동發 자원위기 대응방안 모색

한국전력은 지난 3일 한전 아트센터에서 '전력그룹사 긴급 사장단 회의'를 열고 최근 중동 정세 악화에 따른 국가 에너지 안보 위기 상황에 대응하고, 에너지 절감 대책을 선도적으로 이행하기 위한 방안을 논의했다고 5일 밝혔다.

사진=연합뉴스

회의에서는 ▲중동정세 관련 재무위기 대응 현황과 향후 추진계획 ▲한전의 고강도 에너지 절감 종합 대책 ▲에너지안보 위기에 따른 전력그룹사의 비상대응 전략 ▲에너지 대전환시대 대비 전력망의 과제 등을 협의했다.

참석자들은 현 상황을 '경제 전시상황'으로 엄중히 인식하고, 환율과 국제 연료가격 급등이 재무구조에 미칠 영향과 대응방안을 집중 점검했다. 또 전력공급 역량 극대화로 에너지 위기 극복을 위해 전력그룹사 차원의 역량을 한데 모으기로 했다.

먼저 한전은 차량 2부제 적극 참여 및 대중교통 이용 확대, 전사 에너지 소비 절감 등 자체 실천 노력과 함께 ▲주택용 에너지캐시백 지원강화 ▲에너지 취약부문 고효율기기 지원사업 강화 ▲일반·산업·교육용 최대전력관리장치 지원 확대 등 대국민 에너지 절감 지원 방안을 추진한다.

전력그룹사는 발전소 소내전력 절감, 인공지능(AI) 기반 연료비 단가예측 솔루션 고도화, 사옥 유휴부지를 활용한 재생에너지 설비 확대 등 회사별 특성을 고려한 에너지 절감 방안을 공유했다.

아울러 발전사들은 흔들림 없는 전력공급을 위해, 정비 중인 발전기의 적기 재가동과 정비일정 조정, 탄력적인 발전기 운영 및 고장예방 특별점검 시행 등 기저발전 이용률 제고 방안을 논의했다.

김동철 한전 사장은 "자원안보 위기경보 격상 등 경제 전시상황에 직면했다"며 "한전과 전력그룹사가 정부의 고강도 에너지 절감 대책을 솔선수범해 이행하고, 전력그룹사 간 긴밀한 협력을 통해 국가적 에너지 위기를 지속가능한 에너지 대전환의 기회로 만들어 나가자"고 독려했다.

<뉴시스>

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