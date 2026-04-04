하츠투하츠, '캐치! 티니핑' 日 방영작 오프닝 가창

그룹 '하츠투하츠'(Hearts2Hearts·하투하)가 SAMG엔터의 애니메이션 '캐치! 티니핑' 시즌4 '새콤달콤 캐치! 티니핑' 일본 방영작의 오프닝 테마를 가창한다고 SM엔터테인먼트가 4일 밝혔다.

하츠투하츠. SM엔터테인먼트 제공

'새콤달콤 캐치! 티니핑'은 디저트 마을에서 '매직 슈가볼'이 사라지며 펼쳐지는 스토리의 애니메이션이다. 하츠투하츠가 부른 동명의 오프닝 테마는 사랑스러운 보컬과 경쾌한 멜로디가 어우러져 새로운 모험의 서막을 활짝 열 예정이다.

특히 하츠투하츠는 지난달 '루드!(RUDE!)' 일본어 버전으로 첫 일본어 곡을 발표한 데 이어 이번 오프닝 테마 가창을 통해 첫 OST를 선보였다.

오는 8일 '캐치! 티니핑' 공식 유튜브 채널 등에서 이번 음원을 담은 애니메이션 오프닝 TV 버전 영상이 선공개된다.

또한 '새콤달콤 캐치! 티니핑'은 일본 대표 방송사 TV도쿄 계열의 새 프로그램 '애니모리!(アニもり！)'에서 오는 12일 첫 방송한다. 5월16일부터는 어린이 및 애니메이션 전문 채널 ‘키즈스테이션’에서도 만날 수 있다.

한편, 하츠투하츠는 '루드!'로 써클차트 주간 스트리밍 차트 3주 연속 1위에 올랐다. 오는 12일 요코하마에서 열리는 TV아사히 글로벌 뮤직 페스티벌 '더 퍼포먼스'와 5월8일 치바현 마쿠하리 메세에서 개최되는 '케이콘 재팬(KCON JAPAN) 2026'에 출연한다.

<뉴시스>

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