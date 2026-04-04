코르티스 미니 2집, 'GREENGREEN' 예약판매 선주문량 122만장 돌파

그룹 코르티스(CORTIS). 빅히트뮤직

오는 5월 4일 발매되는 그룹 코르티스(CORTIS)의 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)' 예약판매 선주문량이 일주일만에 122만 장을 돌파했다.

4일 음반유통사 YG플러스와 유니버설 레코드(Universal Records)에 따르면, 지난달 27일 예약판매를 시작한 코르티스 '그린그린' 선주문량은 지난 2일 기준 122만 7986장으로 집계됐다.

해당 수치는 이전 앨범인 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'의 한터차트 초동(발매 후 일주일간 판매량) 43만 6367장 대비 약 3배 규모다.

정식 발매일인 5월 4일까지 시간이 한 달 넘게 남은 점을 감안하면 최종 선주문량은 더 증가할 것으로 보고있다는게 빅히트 측 설명이다.

앞서 'GREENGREEN'은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 '프리세이브'(사전 저장) 수가 31일 기준 56만 5000회를 돌파했다.

8개월만에 컴백하며 선보이는 이번 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 코르티스 다섯 멤버의 취향과 지향하는 것들로 가득 채운 앨범으로, 벌써부터 팬들의 기대감을 높인다.

코르티스는 전곡 발매에 앞서 오는 20일 오후 6시 타이틀곡 'REDRED' 음원과 뮤직비디오, 안무 위주의 컨셉추얼 퍼포먼스 필름을 선공개한다.

한편, 코르티스는 이번 컴백의 열기를 그대로 이어 오는 8월 열릴 미국 대형 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago)에 K-팝 보이그룹 단독으로 참여한다.

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