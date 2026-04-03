트럼프 "석기시대" 경고 현실로?…이란 교량·발전소 타격 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 고강도 공격 가능성을 거듭 시사하며 다음 공격 목표로 교량과 발전소를 지목했다.



트럼프 대통령은 3일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "전 세계에서 가장 위대하고 강력한 우리의 군대는 이란에 남아있는 것들을 파괴하는 일을 아직 시작조차 하지 않았다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

그러면서 "다음은 다리, 그다음은 발전소"라며 이란의 핵심 인프라를 공격 대상으로 지목했다.



트럼프 대통령은 또 "(이란의) 새 정권 지도부는 무엇이 이뤄져야 하는지 알고 있다. 그것은 신속히 이뤄져야 한다"라고 덧붙였다.



이번 발언은 이란과의 군사적 긴장이 고조되는 가운데 나온 것으로, 대 이란 공격을 확대할 가능성을 시사하면서 동시에 협상을 압박한 것으로 해석된다.



트럼프 대통령은 전날 대국민 연설에서도 이란에 협상 타결을 요구하면서 향후 2∼3주간 극도로 강력한 타격을 가해 이란을 '석기시대로 되돌려놓을 것'이라고 경고했다.



이에 이란은 "영원한 후회와 항복"이 있을 때까지 전쟁을 계속하겠다며 항전 의지를 밝힌 상태다.

<연합>

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