“제주 4·3과 작별하지 않겠다”… 78주년 4·3희생자추념식 봉행

제78주년 4·3희생자 추념식이 3일 오전 10시 제주4·3평화공원에서 봉행됐다.

제78주년 4·3희생자 추념식이 3일 오전 제주시 봉개동 제주4·3평화공원에서 봉행된 가운데 김민석 국무총리가 분향하고 있다. 제주도 제공

행정안전부가 주최하고 제주도가 주관한 올해 추념식은 ‘4·3의 역사는 평화를 품고, 역사의 기록은 인권을 밝히다’를 주제로 마련됐다.

주제에는 4·3 기록물이 지난해 유네스코 세계기록유산에 등재된 것을 기념하고 4·3 정신인 평화와 인권의 가치를 세계에 널리 알리고자 하는 의미가 담겼다.

이날 추념식에는 4·3 생존 희생자와 유족, 도민, 김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 정당 대표 등 2만여명이 참석해 행사장을 채웠다.

추념식 본 행사는 4·3희생자 영령을 위한 묵념, 헌화 및 분향, 국민의례, 인사 말씀, 추념사, 유족 사연, 추모 공연 등의 순으로 진행됐다.

제78주년 4·3희생자 추념식이 3일 오전 제주시 봉개동 제주4·3평화공원에서 봉행된 가운데 우원식 국회의장이 분향하고 있다. 제주도 제공

행사가 시작되는 오전 10시부터 1분간 제주도 전역에 묵념 사이렌이 울렸고, 추념식 현장에는 동박새 소리와 첼로 연주가 함께 울려 퍼졌다.

김민석 총리는 추념사에서 “얼마 전 제주를 찾은 이재명 대통령께서는 국가폭력범죄 재발을 막기 위해 4·3사건 진압공로 서훈에 대한 취소 근거를 마련하고 형사 공소시효와 민사 소멸시효를 배제하는 입법을 반드시 추진하겠다고 밝혔다”며 “4·3의 진실을 마주하고 올바른 역사를 기록하는 일은 우리 모두가 완수해야 할 시대적, 역사적 사명”이라고 밝혔다.

김 총리는 “국민주권정부는 4·3의 진실을 낱낱이 규명하고 4·3희생자와 유족 여러분의 명예 회복에 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

김 총리는 “올 2월에는 제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회에서 유족 네 분을 희생자의 자녀로 인정하는 최초의 의결을 했다”며 “가족관계등록부에 비로소 아버님의 이름을 올리게 된 고계순, 김정해, 김순자, 이애순 어르신께 깊은 위로의 마음을 드린다”고 했다.

제78주년 4·3희생자 추념식이 3일 오전 제주시 봉개동 제주4·3평화공원에서 봉행된 가운데 참석자들이 묵념하고 있다. 제주도 제공

김 총리는 “지난해 4·3 기록물 1만 4000여 건이 유네스코 세계기록유산에 등재되고 4·3의 아픔을 담은 한강 작가의 소설 ‘작별하지 않는다’는 유럽과 미국의 주요 문학상을 잇달아 수상했다”며 “진실, 화해, 상생의 가치로 승화된 4·3의 정신을 전 세계가 인정한 것”이라고 밝혔다.

김 총리는 “4·3의 역사를 끝까지 기억하고 기리고 되새기면서, ‘평화’와 ‘인권’이라는 가치 위에 더 큰 민주주의의 꽃을 피워 나가겠다”며 “결코, 제주4·3과 작별하지 않겠다”고 말했다.

추념사하는 김민석 국무총리.

유족 사연은 4·3 희생자의 가족관계 정정 첫 결정 사례인 고계순(78) 어르신의 이야기가 영상과 배우 김미경 낭독으로 소개돼 참석자들이 눈시울을 붉히기도 했다.

고계순 어르신은 친아버지가 4·3으로 희생돼 작은아버지 자녀로 살아오다가 올해 2월 ‘제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회’의 가족관계등록부 정정 결정에 따라 친아버지 자녀로 가족관계를 바로 잡을 수 있었다.

추모 공연으로는 바리톤 고성현이 소해금 연주가 량성희의 연주에 가곡 ‘얼굴’을 불렀다. 량성희는 증조부가 4·3희생자고 조부모 고향이 제주인 재일동포다.

인사말하는 오영훈 제주도지사.

이어 제주도립합창단이 ‘잠들지 않는 남도’를 합창한 뒤 4·3 평화합창단, 어린이합창단과 함께 '아름다운 것들'을 함께 노래했다.

추념식은 전국에 생중계됐다.

추념식 본행사에 앞서 오전 9시부터 종교의례와 추모 공연 등 식전 행사도 진행됐다.

4·3 희생자의 가족관계 정정 첫 결정 사례인 고계순(78) 어르신의 이야기가 영상과 배우 김미경 낭독으로 소개돼 참석자들이 눈시울을 붉히고 있다. 제주도 제공

행사가 모두 끝난 후에는 참배객들이 위령제단에서 헌화·분향하며 4·3 영령을 추모하는 시간이 마련된다.

4·3 희생자 추념일은 지난 2014년 국가기념일로 지정됐다.

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