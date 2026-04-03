정부 "가짜뉴스로 외환시장 교란 즉시 경찰 고발 등 엄정 조치"

(서울=뉴스1) 김성진 기자 = 환리스크에 노출된 우리나라의 달러자산 규모가 외환시장 규모의 25배에 달한다는 국제통화기금(IMF)의 경고가 나왔다. 18일 IMF가 발간한 '글로벌 금융안정보고서(Global Financial Stability Report)'에 따르면, 우리나라의 환노출 달러자산 규모는 외환시장 거래량(월간 기준)의 약 25배에 달했다. 해당 지표는 각국 외환시장이 환율 변동 충격을 얼마나 흡수할 수 있는지를 가늠하는 척도로 활용된다. 사진은 19일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하는 모습. 2026.1.19/뉴스1

외환 시장을 교란해 불안을 일으키는 가짜뉴스를 즉시 경찰에 고발하는 등 범정부 차원에서 엄중 대응한다.



문지성 재정경제부 국제경제관리관은 3일 서울 은행회관에서 국가정보원·국세청·관세청·한국은행·금융감독원 등이 참석하는 '불법 외환거래 대응반' 회의를하고 "비상한 위기 상황에 근거 없는 가짜뉴스를 유포하는 것은 시장 불안을 야기하고 정책 신뢰를 저하시킬 수 있는 엄중 사안"이라고 지적했다.



이어 "각 기관은 가짜뉴스 확산 등 시장교란 행위를 적발하면 즉각 대응반에 공유하고 경찰에 고발하는 등 엄정한 조치를 취해 달라"고 촉구했다.



또 "각 기관이 보유한 정보와 역량을 적극 활용해 국경 간 거래대금을 은행을 통하지 않고 지급·수령하는 환치기, 자금세탁 등 불법적 외환거래를 적발하는 등 성과를 창출해 달라"고 요청했다.



앞서 구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 전날 '정부가 달러를 강제로 매각하게 한다'는 가짜뉴스의 최초 유포자와 적극 유포 가담자를 처벌해 달라며 경찰에 고발장을 냈다.



재경부는 또 "'시중은행 모두 월간 1만달러, 연간 3만달러로 달러 환전 규모를 제한한다'는 명백한 가짜뉴스가 유포됐다"며 "경찰에 수사를 의뢰하는 등 엄정하게 대응하겠다"는 보도참고자료를 내기도 했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지