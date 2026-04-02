“시끄럽고 정리 안 해서”… '장모 살해·캐리어 시신 유기' 20대 부부 구속

함께 살던 장모를 때려 숨지게 한 뒤 도심 하천에 유기한 혐의를 받는 20대 사위와 딸이 구속됐다.

대구지법 손봉기 영장전담 부장판사는 존속살해·시체유기 혐의를 받는 사위 조모(27)씨와 시체유기 혐의를 받는 딸 최모(26)씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 “도주 우려가 있다”며 사전구속영장을 발부했다고 2일 밝혔다.

50대 장모를 살해하고 여행용 가방(캐리어)에 담아 대구 북구 신천 잠수교 인근에 버린 혐의(존속살해 등)를 받는 20대 사위(왼쪽)와 시체유기 등 범행에 가담한 20대 딸이 2일 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 대구지방법원에 도착하고 있다. 뉴스1

사위는 지난달 18일 새벽 함께 살던 50대 장모를 폭행해 사망하자 주검을 여행용 가방(캐리어)에 담아 하천변에 유기한 혐의를 받고 있다. 딸은 남편을 도와 어머니의 주검을 유기한 혐의를 사고 있다.

경찰 조사에서 이들은 사건 당일 대낮에 20여분간 걸어 주검을 담은 가방을 옮긴 것으로 드러났다. 가방은 100m도 떨어지지 않은 대구 북구 칠성동 신천 잠수교 아래에서 13일 만에 발견됐다.

사위는 한달여 전부터 “시끄럽다”, “물건 정리를 안 한다”는 등의 이유로 장모에게 폭력을 휘두른 것으로 조사됐다. 사위는 수개월 전부터 수시로 자신의 아내도 폭행했지만 경찰 신고는 이뤄지지 않았다고 한다.

지난달 31일 대구 도심 하천에 수상한 가방이 있다는 신고를 받고 출동한 경찰은 그 안에서 주검을 발견하고 10시간여 만에 딸 부부를 긴급체포했다.

경찰은 구체적인 범행 경위 등을 조사 중이다. 이들에 대한 신상 공개 여부도 검토한다.

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