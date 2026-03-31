지수, '전 연인과 재결합 가능?' 질문에 "절대 뒤 안 돌아보는 스타일"

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 멤버 겸 배우 지수가 헤어진 연인과의 재결합 가능성을 묻는 질문에 단호한 답변을 전했다.

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 멤버 겸 배우 지수. 하퍼스바자 코리아(Harper's BAZAAR Korea) 공식 유튜브 캡처

지수는 지난 27일 패션잡지 하퍼스바자 코리아(Harper's BAZAAR Korea) 공식 유튜브 채널에 게시된 '커리어 vs 사랑? 지수의 선택은? #들어나봅시다'라는 제목의 영상에 출연했다.

지수는 미래와 커리어에 대한 불안부터, 인간관계, 사랑, 번아웃, 그리고 아주 사소한 고민까지, '바자' 인스타그램에 도착한 수많은 이야기들에 답해주는 '바자'의 고민 상담소를 첫 오픈 주자가 됐다.

'좋은 연봉, 지금 가진 것들이 사라질까봐 두려울 때 어떻게 하나요?'라는 첫 질문에 지수는 "두려울 수 있다. 변화하는 것을 두려워하면 더 높이 올라갈 수없다고 생각한다. 그런 일이 일어났을때도 빠르게 생각을 전환하는 방법을 터득하면 좋을 것 같다"며 "더 큰 일이 오려고 하는구나 라고 생각하면서 이왕 이렇게 된거 즐기는 마음으로 바꿔보는 것도 좋을 것 같다"고 조언했다.

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 멤버 겸 배우 지수. 하퍼스바자 코리아(Harper's BAZAAR Korea) 공식 유튜브 캡처

그러면서 자신은 "고민이나 생각이 많아지면 일단 잠을 자고 한숨 자고 일어나면 생각이 단순해진다"고 자신의 스트레스 관리법을 밝혔다.

이어진 '모든게 버겁게 느껴질 때 지수를 버티게 하는 작은 행복은 무엇인가요?'를 묻는 질문에는 "제가 먹는 걸 되게 좋아한다. 먹는게 가장 큰 행복이고 하루 일과가 끝났을 때 내 개인 시간이 몇 시간 있다는 생각만으로도 행복을 잘 느끼는 것 같다"고 답했다.

마지막으로 '헤어진 연인 다시 만나도 될까요?'라는 질문에 지수는 "NO! 저는 안될 것 같아요. 쉽게 헤어진 건 아닐 거 아니에요? 그 마음을 다시 돌리기가 어려울 것 같아요" 단호한 면모를 보였다.

이어 "저는 한 번 딱 뒤돌면 뒤를 안 돌아보는 스타일이다. 저를 뒤돌게 하려면 큰 힘이 필요할 것"이라고 덧붙였다.

한편, 지수는 지난 6일 공개된 넷플릭스 시리즈(10부작) '월간남친'에서 '현생'에 찌들어 연애도 사랑도 뒷전이 된 웹툰 PD 서미래 역으로 활약하고 있다.

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