박명수, '유퀴즈'말고 '박퀴즈'..."일반인 진행은 내가 최고

개그맨 박명수가 tvN 예능 프로그램 ‘유퀴즈 온 더 블럭’ 형식을 패러디한 콘텐츠로 웃음을 전했다.

지난 30일, 박명수와 정준하가 함께 운영하는 유튜브 채널 ‘하와수’에는 ‘[하와수] 유퀴즈 말고 박퀴즈~?해충 박퀴명수와 방역맨 쩌리짱의 야외 퀴즈쇼’라는 제목의 영상이 업로드됐다.

하와수

영상은 ‘유퀴즈’를 차용한 ‘박 퀴즈 온 더 블럭’ 콘셉트로 진행됐으며, 박명수와 정준하는 직접 진행자로 나섰다. 정준하는 “제작진이 박명수의 MC 자질을 궁금해하더라”며 그에게 MC로서의 역량을 물었다. 그러자 박명수는 “내가 이런 거 잘한다”며 자신 있는 태도를 보였다.

이어 “일반인을 상대로하는 인터뷰는 내가 최고지”라며 “라디오를 통해 청취자를 만나지 않나”고 경험을 강점으로 내세웠다.

이후 두 사람은 거리로 나가 시민들과 즉석 인터뷰를 진행했다. 교육기관에 면접 봤다는 한 시민은 정준하의 “‘박 퀴즈 온 더 블록’을 처음 들어 보냐”는 질문을 하는 등 당찬 인터뷰를 이어갔다. 시민이 “본 거 같다”고 대답하자 박명수는 “오늘 처음인데 왜 거짓말을 하냐”며 왜 재치 있게 받아쳤다.

이날 하와수의 현실 친분도 밝혀졌다. 전화 연결로 출연한 정준하의 엄마는 박명수를 좋아한다고 밝혔다. 박명수는 정준하 모와의 전화에 “하와수 촬영하고 있다. 구독하셨냐”고 나서서 물었고, 정준하의 엄마는 “구독뿐만 아니라 좋아요도 항상 누르고, 댓글도 단다”고 말했다.

모친이 댓글까지 작성한다는 사실을 처음 알게 된 정준하는 “진짜?”라며 놀라움을 감추지 못했다.

이야기를 듣던 박명수는 “어머님이 거기다가 제 악플 적는 거 아니냐”고 농담했지만, 그는 “너무 좋아한다. 찐팬이다”고 말했다. 정준하 역시 “모친이 박명수를 너무 좋아하신다”고 답해 훈훈함을 자아냈다.

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