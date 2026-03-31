‘베벌리힐스 아이들’ 스타 샤넌 도허티, 사후 2년 만에 이혼 마무리

암 투병 끝에 세상을 떠난 할리우드 배우 섀넌 도허티의 유산을 둘러싼 법적 분쟁이 사망 약 2년 만에 마무리됐다.

30일(현지시간) 외신 보도에 따르면 도허티의 전 남편인 사진작가 커트 이스와리엔코는 최근 유산 관리인 측과 이혼 합의에 도달했다. 도허티가 2024년 7월 13일 10년간의 암 투병 끝에 53세로 별세한 이후 이어져 온 갈등이 약 2년 만에 종결된 것이다.

도허티는 사망 하루 전 병상에서 이혼 합의서에 직접 서명한 것으로 전해졌다. 그러나 사망 이후 유산 관리인 측은 이스와리엔코가 합의 조건을 제대로 이행하지 않았다며 법적 대응에 나섰고, 이스와리엔코 측은 “도허티의 사망 이후에 합의서가 제출된 것은 관할권 문제가 있다”고 맞서며 공방을 이어왔다.

섀넌 도허티. 연합뉴스

양측은 수개월간의 분쟁 끝에 합의에 이르렀다. 법원 문서에 따르면 이스와리엔코는 텍사스주 드리핑 스프링스에 위치한 공동 소유 주택과 관련해 도허티 측 지분에 해당하는 금액을 지급하기로 했다. 또한 그동안 반환을 거부해 온 커피 테이블과 소파를 돌려주고, 도허티의 모습이 담긴 사진 저작물 목록도 제출해야 한다.

아울러 공동 소유했던 ‘무니 M-20’ 비행기 지분에 대한 금액으로 2만5000달러(약 3300만원)를 도허티 측에 지급하기로 했다. 반면 도허티 측은 이스와리엔코의 기타와 음향 장비, 스테레오 레코드 플레이어 등을 반환하기로 합의했다.

앞서 유산 관리인 측은 이스와리엔코가 약 150만달러(약 22억원) 상당의 텍사스 부동산 매각 수익을 분배하지 않았고, 비행기 지분금도 지급하지 않았다며 이혼 합의 위반을 주장한 바 있다.

도허티는 드라마 ‘베벌리힐스 아이들’과 ‘참드’로 세계적인 인기를 얻었다. 2015년 유방암 진단 이후 투병과 재발을 반복하다가 2024년 사망했다.

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