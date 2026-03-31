나나, 직접 부른 ENA '클라이맥스' OST '블랙스타' 31일 발매

가수 겸 배우 나나가 출연중인 드라마 ENA '클라이맥스' OST에 참여하며 작품의 감정선을 더한다.

배우 나나가 지난 10일 서울 구로구 신도림 더 세인트 웨딩에서 열린 ENA 월화 드라마 '클라이맥스' 제작발표회에 참석해 취재진의 질문에 답하고 있다. 한윤종 기자

31일 나나가 부른 드라마 '클라이맥스'의 OST '블랙스타'(Black Star)는 이날(31일) 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

극중 '정원' 역을 맡은 나나는 최근 에피소드에서 감춰져 있던 과거와 '상아'(하지원 분)를 향한 감정이 올라오면서 두 사람 사이의 미묘한 관계 변화가 드러나고 있다.

OST '블랙스타'(Black Star)는 발라드 장르의 곡으로 '정원'의 생각과 내면, 지금까지의 삶이 만들어낸 감정의 결을 담아낸 것이 특징이다.

여기에 감성적인 피아노 선율 위 나나의 호소력 짙은 음색과 감정을 그대로 담아내 극의 몰입도를 높일 예정이다.

ENA 드라마 '클라이맥스' OST '블랙스타'(Black Star) 앨범 커버. 모스트 콘텐츠

특히 곡 작업에는 극에 출연중인 나나가 직접 가창에 참여하면서 '정원'과 '상아' 두 인물의 서사를 한층 깊이 있게 풀어냈다.

또 OST 작업에는 드라마 음악감독 홍대성 감독의 프로듀싱과 이지원 감독의 작사가 더해져, 극의 서사와 감정선을 섬세하게 녹여내며 완성도를 높였다.

한편, 걸그룹 애프터스쿨(After School)로 데뷔한 나나는 '클라이맥스', '전지적 독자 시점', '마스크걸' 등의 다양한 작품에 출연하며 강렬한 존재감을 보여주고 있다.

나나는 지난해 9월 발매된 첫 솔로 앨범 'Seventh Heaven 16'에 수록된 타이틀 곡 'GOD'을 비롯해 전곡 작업 과정에 직접 참여하며 여전한 음악적 역량도 입증했다.

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