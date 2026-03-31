전처 호적에 올린 혼외자…추적 끝 만난 父의 충격 해명

불륜으로 낳은 혼외자를 '전처 친자'로 올린 아버지가 16년 만의 통화 끝에 가족 관계 정리를 약속했다.

30일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 코너 '탐정 24시'에서는 "아버지의 불륜으로 태어난 이복동생의 잘못된 가족 관계를 바로잡고 싶다"는 딸의 의뢰가 16년 만의 부녀 통화로 이어지며 극적으로 마무리됐다.

이혼 후 오랜 잠적 끝에 모습을 드러낸 의뢰인의 아버지는 빠른 호적 정리를 약속했고, 복잡하게 얽혔던 가족사는 일단락되는 분위기를 맞았다.

앞서 의뢰인은 "아버지가 이혼 전 낳은 혼외자가 서류상 어머니의 친자로 올라 있다"며 호적 정리를 위해 아버지를 찾아달라고 요청했다.

하지만 아버지를 추적하는 과정은 쉽지 않았다. 초본상 주소지를 찾아갔지만 이미 이사를 간 뒤였고, 재혼 후 아버지가 운영하는 미용실 역시 하루 전 이사를 해 간발의 차이로 엇갈렸다. 끈질긴 추적 끝에 탐정단은 새로 옮긴 미용실에서 의뢰인의 아버지와 극적으로 대면했다.

다만 의뢰인의 아버지는 "전처가 임신 중절을 반복했다"며 갈등의 원인을 의뢰인의 어머니에게 돌렸다.

또한 "제가 5대 독자라 아들에 대한 갈망이 컸다. 그러다가 이 사람(내연녀)을 만나 아들이 생기는 바람에 아들을 택한 것뿐"이라고 주장했다.

이에 대해 김풍은 "그렇게 귀한 아들을 전처 호적에 올리다니 앞뒤가 맞지 않는다"고 의문을 제기했고, 유인나 역시 "납득하기 어렵다"는 반응을 보였다.

임신 중절을 반복했다는 아버지의 주장에 대해 의뢰인의 어머니 측은 "계류 유산을 두 차례 겪었고, 유산의 이유가 갑상선 문제일 수 있어 치료까지 받았다"고 반박하며 진실 공방이 이어졌다.

이후 성사된 16년 만의 전화 통화에서 아버지는 의뢰인에게 사과하며 호적 정리를 약속했다.

그러나 통화 후 의뢰인은 "아직 아버지를 만나고 싶은 생각은 없다"며 선을 그었고, 데프콘은 "아버지의 오랜 부재 탓에 의뢰인이 만남을 꺼리는 게 충분히 이해가 된다"며 안타까움을 전했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지