방탄소년단(BTS) ‘아리랑’ 美 ‘빌보드 200’·싱글 차트 ‘핫 100’ 1위 달성

그룹 방탄소년단(BTS) 지난 21일 오후 서울 광화문광장에서 열린 BTS 컴백 라이브: ARIRANG 콘서트 행사에 참석해 무대를 선보이고 있다. 사진=사진공동취재단

그룹 방탄소년단(BTS)이 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)으로 미국 빌보드 앨범 차트 ‘빌보드 200’과 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위를 함께 달성했다.

빌보드는 30일(이하 현지시간) 차트 예고 기사를 통해 BTS 5집 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)이 엘라 ‘핫 100’ 정상을 차지했다고 밝혔다.

방탄소년단이 ‘핫 100’ 차트에서 1위를 기록한 것은 이번이 일곱 번째다.

BTS는 지난 2020년 ‘다이너마이트’(Dynamite·3주)로 K팝 최초 1위를 차지한 이래 ‘새비지 러브’(Savage Love·2020년·1주), ‘라이프 고스 온’(Life Goes On·2020년·1주), ‘버터’(Butter·2021년·10주), ‘퍼미션 투 댄스’(Permission To Dance·2021년·1주), ‘마이 유니버스’(My Universe·2021년·1주)로 1위를 밟았다.

빌보드에 따르면 방탄소년단(7회)은 1958년 8월 '핫 100' 차트가 시작된 이래 비틀스(20회), 슈프림스(12회), 비 지스(9회), 롤링 스톤스(8회)에 이어 다섯 번째로 1위를 많이 차지한 그룹이 됐다.

‘핫 100’은 빌보드의 많은 세부 차트 가운데 으뜸 격인 차트다. 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위가 산출된다.

‘스윔’은 이번 차트 집계 기간 스트리밍 1530만건, 에어플레이 1530만건, 디지털·실물 싱글 합산 판매량 15만4000건을 각각 기록했다.

‘스윔’은 이 밖에 ‘스트리밍 송’ 차트 2위, ‘라디오 송’ 차트 18위, ‘디지털 송 세일즈’ 1위를 기록했다.

한편 BTS 5집 ‘아리랑’이 인기를 끌면서 타이틀곡 ‘스윔’ 외에 다른 수록곡 다수도 ‘핫 100’ 차트에 진입할 것으로 전망된다.

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