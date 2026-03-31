중동전쟁 한달 만에 시총 840조원 증발…'삼전닉스'만 372조원↓

중동 전쟁으로 인해 3월 한 달간 국내 증시 상장사 전체 시가총액이 840조원가량 증발한 것으로 나타났다.



국내 시가총액 1, 2위인 삼성전자[005930]와 SK하이닉스에서만 합산 372조원이 빠져나갔다.

코스피가 전 거래일(5438.87)보다 161.57포인트(2.97%) 하락한 5277.30에 마감한 30일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 종가가 보이고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(1141.51)보다 34.46포인트(3.02%) 내린 1107.05에 마쳤다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1508.9원)보다 6.8원 오른 1515.7원에 주간 거래를 마감했다. 뉴시스

31일 한국거래소에 따르면 전날인 지난 30일 유가증권시장의 시가총액(이하 외국주 포함)은 4천347조9천260억원으로 중동전쟁 발발 직전 거래일인 지난달 27일 5천146조3천731억원보다 798조4천470억원 감소했다.



유가증권시장 전체 시가총액은 코스피 지수가 종가 기준 사상 최고치인 6,307.27을 기록했던 지난달 26일 5천199조9천615억원까지 불어난 바 있다.



같은 기간 코스닥 시장 시가총액은 655조2천988억원에서 612조7천928억원으로 42조5천59억원 줄었다.



유가증권시장과 코스닥 시장 시가총액을 합하면 3월 한 달 사이 총 840조9천529억원이 사라진 것이다.



중동지역 정세 불안에 따른 극심한 변동성으로 인해 하루에만 시가총액 수백조 원이 왔다 갔다 하는 상황이다.



전쟁 발발 직후인 지난 3일 유가증권시장 시가총액은 전날 대비 376조9천396억원이 빠져나갔고, 주가가 12.06% 폭락한 4일에는 역대 최대 규모인 574조4천866억원이 사라지며 시가총액이 4천194조9천468억원까지 쪼그라들었다.



지난 3∼30일 국내 증시를 이끄는 삼성전자와 SK하이닉스[000660]의 합산 시가총액 감소분은 371조9천574억원으로, 전체의 44.2%에 달했다.



삼성전자는 지난달 27일 1천281조6천16억원에서 전날 1천43조6천321억원, SK하이닉스는 756조1천772억원에서 622조1천891억원으로 각각 18.6%와 17.7% 줄었다.



삼성전자와 SK하이닉스는 중동전쟁 장기화 우려로 인한 투자심리 위축에 더해 최근 구글이 메모리 사용량을 6분의 1 수준으로 줄일 수 있는 기술인 '터보퀀트'를 내놓으면서 매수세가 크게 약해졌다.



이외에도 중동전쟁에 따른 원재료 가격 인상 우려가 큰 현대차[005380], HD현대중공업[329180] 등의 시가총액도 이달 들어 각각 30.0%, 20.4% 감소했다.



유안타증권[003470] 김용구 연구원은 "앞으로의 증시 방향성은 미국 지상군 실제 투입 여부가 관건이 될 것"이라면서 "휴전시 V자 반등이 기대된다"고 말했다.



키움증권[039490] 한지영 연구원은 "지난주 반도체주 급락을 초래했던 터보퀀트 사태 여진의 진정 여부를 주시해야 한다"며 "주중 터보퀀트의 긍정적인 내러티브와 부정적인 내러티브 간 공방전이 되겠다"고 분석했다.

<연합>

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