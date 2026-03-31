방탄소년단 '아리랑', 빌보드 '글로벌(미국 제외)' 최초 1~13위 줄세우기

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 완전체로 귀환한 새 앨범 '아리랑(ARIRANG)'으로 미국 빌보드 차트 역사에 새로운 미학적 발자취를 새겼다.

30일(현지시간) 빌보드에 따르면, 방탄소년단의 '아리랑' 타이틀곡 '스윔(Swim)'은 4월4일 자 '빌보드 글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에서 나란히 1위를 차지했다. 이로써 방탄소년단은 두 차트에서 통산 8번째 정상에 오르며 자신들이 보유한 역대 최다 1위 기록을 또 한 번 자체 경신했다.

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

2020년 이후 처음으로 온전한 신곡들로 채워낸 정규 앨범 '아리랑'은 앞서 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 직행하며 전 세계적인 신드롬의 포문을 열었다. '스윔' 역시 메인 싱글차트 '핫100' 1위에 올랐다.

세부 차트 성과를 들여다보면 그 파급력은 더욱 압도적이다.

방탄소년단은 '글로벌 200' 차트에서 1위 '스윔'을 필두로 9위 '메리 고 라운드(Merry Go Round)'까지 최상위권을 온전히 자신들의 이름으로 줄 세웠다. 이는 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트(Taylor Swift)가 보유했던 '단일 주간 최다 톱 10 진입' 및 '1~9위 석권' 기록과 어깨를 나란히 하는 대기록이다.

특히 '글로벌(미국 제외)' 차트에서는 팝의 역사를 완전히 새로 썼다. 1위부터 10위까지 톱 10 전체를 '아리랑' 수록곡으로 도배하는 전무후무한 기록을 세웠으며, 13위까지 순위를 독식했다. 이는 종전 테일러 스위프트의 9곡, 배드 버니(Bad Bunny)의 3곡 동시 점유 기록을 아득히 뛰어넘는 차트 사상 최초의 성과다.

음원 데이터 조사 업체 루미네이트(Luminate) 집계(3월 20~26일)에 따르면, '스윔'은 전 세계적으로 1억880만 회의 공식 스트리밍과 22만1000건의 판매량을 기록했다. 이어 '보디 투 보디(Body to Body)'(6500만 스트리밍), '훌리건(Hooligan)'(5020만 스트리밍) 등 수록곡들이 그 뒤를 탄탄히 받쳤다.

이번 전례 없는 차트 점령으로 방탄소년단은 '글로벌 200'에서 총 20곡, '글로벌(미국 제외)'에서 총 21곡의 톱 10 곡을 보유하게 되며 전 세계 그룹 중 최다 기록을 굳건히 했다. 시대를 관통하는 방탄소년단의 음악적 서사와 철학이 전 세계 대중의 마음을 다시 한번 완벽하게 매료시킨 셈이다.

지난 2020년 9월에 개설된 두 차트는 전 세계 200개 이상의 지역에서 수집된 스트리밍 및 판매 활동을 기반으로 곡 순위를 매긴다. '글로벌 200'은 전 세계 데이터를 포함하고, '글로벌(미국 제외)'는 미국을 제외한 지역의 데이터를 기반으로 삼는다.

또한 방탄소년단은 앞서 지난 2020년 12월5일 자 차트에서도 '라이프 고즈 온(Life Goes On)'과 '비(BE)'를 각각 '핫100'과 '빌보드 200'에 1위에 올렸다. 이에 따라 방탄소년단은 '핫 100'과 '빌보드 200' 차트에서 곡과 앨범을 동시에 1위로 데뷔시킨 기록을 2차례 이상 달성한 역사상 최초의 그룹이 됐다.

<뉴시스>

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