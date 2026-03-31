성시경 10kg 감량 비결은 '광어'…고단백·저지방 '바다의 닭가슴살'

가수 성시경이 최근 한 예능 프로그램에 출연해 두 달간 광어 구매에만 60만원을 지출하며 10kg 감량에 성공했다고 밝혀 화제를 모으고 있다. 자타공인 미식가로 알려진 그가 다이어트 핵심 식재료로 광어를 선택했다는 소식에 광어의 영양 성분과 체중 조절 효과에 대한 관심이 뜨겁다.

광어는 대표적인 고단백, 저지방, 저칼로리 식품으로 다이어트 식단의 정석이라 불릴 만한 조건을 갖추고 있다.

가수 성시경. 뉴시스

국립수산과학원에 따르면 광어의 단백질 함량은 100g당 약 20g에 달하는 반면, 지방 함량은 2g 미만으로 매우 낮다. 칼로리 또한 100g당 약 100~110kcal 수준으로, 육류 중 다이어트 식품으로 선호되는 닭가슴살과 비교해도 손색없는 수치다.

광어는 필수 아미노산과 피로 해소에 도움을 주는 성분이 풍부하며 칼슘과 비타민 D가 함유돼 성장과 면역력 향상에 기여된다. 또한 오메가-3 지방산이 많아 비만과 성인병 예방에 효과적이며 혈중 나쁜 콜레스테롤 수치를 낮추고 혈압 안정에 도움을 준다.

특히 광어에 풍부하게 함유된 고품질의 단백질은 다이어트 중 발생하기 쉬운 근육 손실을 방지하고 기초대사량을 유지하는 데 도움을 준다. 수산물 특유의 '콜라겐' 성분 또한 주목할 부분이다. 광어의 지느러미와 껍질 등에 함유된 콜라겐은 피부 탄력을 유지하는 데 기여하여, 급격한 체중 감량 시 나타날 수 있는 피부 처짐이나 노화 현상을 완화하는 역할을 한다.

광어 속의 아미노산 구성도 다이어터들에게 매력적이다. 광어에는 타우린이 풍부하게 들어있어 체내 콜레스테롤 수치를 낮추고 간 기능을 회복시켜 신진대사를 원활하게 한다. 또한 필수 아미노산인 라이신과 트레오닌 등이 골고루 들어있어 영양 불균형을 예방해준다. 비타민 B12와 비타민 D 역시 풍부해 다이어트 시 겪을 수 있는 피로감이나 면역력 저하를 방어하는 데 효과적이다.

해양수산부 연구에 따르면 광어의 단백질에서 고혈압 유발 물질을 억제하는 성분도 발견됐다. 항산화 물질인 글루타티온과 피부 탄력 개선에 좋은 성분도 다량 포함돼 있다.

전문가들은 성시경의 사례처럼 광어를 주 식단으로 활용할 경우, 가급적 조리 시 기름을 많이 사용하는 튀김이나 전보다는 회, 찜, 혹은 최소한의 간을 한 구이 형태로 섭취하는 것이 다이어트 효과를 극대화하는 방법이라고 조언한다.

성시경이 방송을 통해 직접 증명한 광어 다이어트는 단순히 굶는 방식이 아닌, 양질의 영양소를 섭취하며 건강하게 살을 빼고자 하는 이들에게 새로운 식단 대안으로 급부상할 전망이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지