10㎏ 뺀 성시경, 햄버거 먹으며 "다신 다이어트 안 해"

최근 10㎏을 감량한 가수 성시경이 햄버거를 먹으며 다시는 다이어트를 하고 싶지 않다고 했다.

성시경은 30일 자신의 유튜브 채널에서 광고 촬영을 위해 햄버거를 먹으며 다이어트에 관해 얘기했다.

성시경은 빅사이즈 햄버거를 한 입 먹은 뒤 "낮에 계란과 고구마를 먹고, 밤엔 광어회에 소주 반 병 먹고 자는데 빅사이즈 버거라니"라고 했다.

햄버거 먹방을 하던 그는 "오늘 (너무 많이 먹어서) 하프 마라톤은 뛰어야 할것 같다"고 말하기도 했다.

성시경은 다이어트를 한지 100일 가까이 됐다고 말하며 "다이어트를 100일 채워보고 싶다. 인간이 뭐든 100일은 해야 하지 않나. 아마 4월 중순쯤 끝날 거다"고 말했다.

그러면서 "끝난다기보다는 다시는 다이어트를 하고 싶지 않다. 이번에 너무 힘들었다"고 했다.

성시경이 대형 햄버거 2개를 먹어치우자 제작진은 성시경을 말리기도 했다.

그러자 그는 "그만 먹으라고. 집에 뛰어가면 되지"라고 말했다.

앞서 성시경은 화장품 광고 모델이 되면서 감량했다고 한 적이 있다. 그는 "처음 한 달은 계란·고구마·광어회·영양제로 버텼다"고 했고, "광고 촬영 때는 하루 3번 운동했다"고 말하기도 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지