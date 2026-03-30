“서울 공공임대 아파트 164가구뿐”…LH 공급 실효성 논란

이재명 정부 출범 이후 서울에서 입주 가능한 한국토지주택공사(LH) 공공임대 아파트 공급이 164가구에 그친 것으로 나타났다.

29일 서울 아파트 단지 모습. 연합뉴스 제공

30일 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 이종욱 의원이 LH로부터 받은 자료에 따르면 2025년 6월부터 올해 2월까지 서울 공공임대 신규 공급은 총 3004가구다. 이 가운데 아파트는 164가구(건설 10가구·매입 154가구)로 전체의 5.45%에 불과했다. 해당 수치는 착공이나 매입이 아닌 실제 입주 기준이다.

공급 규모는 민간 임대시장과 비교해도 미미한 수준이다. 정부가 매각을 압박하고 있는 서울 민간 임대주택 약 4만2500가구의 0.38%에 그친다. 특히 공급된 아파트 53%가 전용 60㎡ 이하 소형 주택이었다. 건설임대 10가구는 29~36㎡ 규모의 행복주택·영구임대주택이었고, 매입임대 154가구 역시 평균 면적이 58.18㎡ 수준에 머물렀다.

2025년 6월~2026년 2월 매입임대주택 실제 공급현황(임대차 계약날짜 기준). 국민의힘 이종욱 의원실 제공

향후 공급 계획도 충분하지 않다는 지적이 나온다. 올해 서울에서 실제 입주 가능한 공공임대 아파트 물량은 약 435가구에 그칠 것으로 보인다. 건설임대는 행복주택 219가구가 예정돼 있고, 매입임대는 지난해 아파트 비중(4.8%)을 적용할 경우 약 216가구 수준으로 예상된다. 업계에서는 전세 매물 감소와 월세 상승이 이어지는 상황에서 공공임대 공급이 시장 수요를 따라가지 못하고 있다고 지적한다.

이종욱 의원은 “공급 없이 규제 중심 정책이 이어지면서 전세 시장 불안이 심화되고 있다”며 “실수요자가 체감할 수 있는 공급 확대 정책으로 전환해야 한다”고 말했다.

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