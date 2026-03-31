警 ‘조정훈 공천헌금 의혹’ 구의원 줄소환

경찰이 국민의힘 조정훈 의원의 ‘공천헌금 수수 의혹’에 대해 현역 구의원들을 줄소환하며 본격 수사에 나섰다.



30일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 최근 현직 마포구의원 A씨가 2024년 8월부터 18개월간 현직 구의원 3명, 서울시의원 1명으로부터 매달 20만∼30만원씩 자신의 통장으로 입금받은 내역과 녹취 파일 일부를 입수해 분석 중이다.

조정훈 국민의힘 인재영입위원장이 지난 13일 서울 여의도 중앙당사에서 이동하고 있다. 뉴시스

A씨는 조 의원의 측근이라는 의혹이 제기됐는데, 경찰은 A씨가 자신의 몫을 포함해 모은 2500만원 중 일부를 조 의원 측에 전달했는지 여부 등을 들여다보고 있다.



경찰은 이날 오후 이 의혹과 관련해 구의원 B씨를 참고인으로 불러 조사한 것으로 전해졌다.



18∼24일에는 구의원 C씨와 지역 관계자 D씨를 참고인으로 불러 조사했다. 경찰은 추후 나머지 관련 시·구의원과 당 관계자들을 차례로 불러 제기된 의혹을 확인할 예정이다.



조 의원은 입장문을 통해 “제가 2024년 당협위원장이 되기 전인 2022년 지방선거 직후 시·구 의원들이 각자 사무소 운영비를 위해 자체 조성한 공동회비였고, 이 금액은 최근 전액 반환된 상태”라며 “일방적 주장만으로 의혹이 확대되는 데 대해 깊은 유감을 표한다”고 반박했다.



경찰은 국민의힘 이성심 관악을 당협위원장의 공천헌금 의혹도 수사 중이다. 앞서 관악경찰서는 이 위원장이 2022년 6월 지방선거를 앞두고 관악구청장 공천을 받기 위해 강민구 당시 관악갑 당협위원장에게 금품을 공여했다는 혐의의 고발장을 접수하고 수사를 벌이고 있다고 17일 밝혔다.



국민의힘 서울시당 공천관리위원회는 이날 논란이 된 관악을 지역의 시·구의원 출마자에 대해 전면 재공모를 실시하기로 했다.



마포갑 당협 논란에 대해서도 사실관계 파악을 위한 자체 조사에 돌입했다. 서울시당위원장을 맡고 있는 배현진 의원은 페이스북을 통해 “공정 경쟁 원칙을 훼손하는 모든 경우에는 무관용으로 대응하겠다”고 강조했다.

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