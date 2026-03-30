“한지와 실크로 문화도시 협력 모델 구축”…전주·진주시 ‘맞손’

대한민국을 대표하는 문화도시인 전북 전주시와 경남 진주시가 전통문화 자산을 기반으로 한 협력으로 지역 간 상생 발전의 새로운 모델 구축에 나섰다.

양 도시는 30일 전주시청에서 윤동욱 전주시장 권한대행 부시장과 조규일 진주시장 등이 참석한 가운데 ‘대한민국 문화도시 공동 발전을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 이번 협약은 두 도시가 보유한 고유한 문화 자원을 공유하고, 이를 통해 문화도시 정책의 승수 효과를 극대화하기 위해 추진됐다.

30일 오후 전북 전주시청에서 윤동욱(왼쪽 네 번째) 전주시장 권한대행과 조규일(〃네 번째) 진주시장이 ‘대한민국 문화도시 공동 발전을 위한 업무협약(MOU)’을 체결한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다. 전주시 제공

협약에 따라 양 도시는 △문화도시 간 비전 공유와 정책 협력 △특화 문화 자원을 활용한 인적·물적 교류 △문화예술 단체와 관련 산업 간 교류 확대 등 다각적인 협력 체계를 구축하기로 했다.

특히, 눈길을 끄는 부분은 두 도시의 대표적인 전통 자산을 활용한 협력 사업이다. 전주의 한지와 진주의 실크를 결합해 축제 콘텐츠를 공동으로 만들어내는 방식으로, 문화와 산업을 동시에 살리려는 전략이다. 전주단오 축제에서는 진주 실크 등을 활용해 행사장의 시각적 완성도를 높일 계획이다. 진주에서는 전주 한지로 제작한 대형 유등을 선보여 색다른 볼거리를 제공한다. 이 유등은 전주국제한지산업대전과 진주남강유등축제에서 교차 전시한다.

두 도시의 협업은 단순한 행사 연출을 넘어 축제 브랜드 가치 상승과 관광객 유치로 이어질 것으로 기대된다. 서로 다른 지역의 전통 자산이 결합되면서 새로운 콘텐츠가 만들어지고, 이는 지역 경제 활성화로 이어질 수 있다는 전망이다.

또한 전주시는 한지의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 앞둔 상황에서 이번 협력이 전통문화의 우수성을 널리 알리는 계기가 될 것으로 보고 있다. 전통 소재를 현대적으로 재해석해 산업화 가능성을 높이는 데에도 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대다.

전주시 관계자는 “이번 협약은 단순한 행정적 교류를 넘어 두 지역의 전통 가치를 현대적으로 재해석하는 데 의미를 두고 있다”며 “실질적인 협력 사업을 통해 양 지역 시민이 체감할 수 있는 문화적 변화를 만들어갈 것”이라고 말했다.

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