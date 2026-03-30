김부겸 “국힘 버려야 보수 살아”… 보수텃밭서 심판론 띄웠다

“많이 고민했습니다. 피하면 부끄러울 것 같았습니다.”



김부겸 전 국무총리가 6·3 지방선거 대구시장에 더불어민주당 후보 자격으로 출사표를 던졌다. 2012년 대구 수성갑 국회의원 선거 출마 이래 다섯 번째 대구지역 선거 도전이다. 보수당 텃밭으로 여겨져온 대구가 국민의힘 공천 난맥상으로 혼돈을 겪는 가운데 민주당이 먼저 후보를 결정한 셈이 됐다. 대구·경북(TK) 내 진보진영 후보군에서는 가장 무게감이 있는 그가 출마하면서 달구벌 선거 구도 예측은 더욱 어려워졌다는 평가다. 국민의힘 예비경선에서 컷오프(공천 배제)된 후보들은 독자 유세를 펼치며 선거에 뛰어들고 있다.

김부겸 전 국무총리가 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 대구시장 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 김 전 총리는 “보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다. 대구가 앞장서 국민의힘을 버려야 한다”며 “지역주의 극복과 지역 균형발전이 제 마지막 소명”이라고 강조했다. 허정호 선임기자

김 전 총리는 30일 국회에서 기자회견을 열고 출마를 공식 선언했다. 김 전 총리는 2022년 국무총리에서 퇴임하면서 “정치인으로서의 여정을 마무리한다”며 정계 은퇴 의사를 보였지만, 민주당에서는 지방선거를 앞두고 김 전 총리 출마를 다각도로 권유해왔다. 김 전 총리는 “출마 요청은 지난해 가을부터 받았다”며 “먼저 대구 후배 정치인들이 찾아왔고 두 달 전, 고 이해찬 (전) 총리 장례식장에서는 선배들 추궁까지 쏟아졌다”고 전했다.



김 전 총리는 경기 군포시에서 16·17·18대 3선 국회의원을 지냈다. 이후 고향인 대구로 내려가 19대 총선에서 대구 수성구갑 국회의원에 도전해 고배를 마셨으며 2년 뒤 6회 지방선거에서 대구시장에 출마해 낙선했다. 20대 총선에 다시 출마해 대구 수성구갑 국회의원으로 선출됐다. 민주당 소속으로 대구에 입성한 첫 국회의원이다. 대구에서 한 차례 국회의원을 지내는 동안 3차례 낙선했다.



대구 시민을 향해서는 “보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다”고 지적했다. 김 전 총리는 “이번에도 선거 후반이 되면 국민의힘은 또 ‘보수가 위기다, 대구까지 좌파에 넘겨주면 안 된다’ 그러면서 빨간 점퍼 입은 이들이 줄지어 큰절하고 다닐 것”이라며 “대구가 앞장서 국민의힘을 버려야 한다. 그래야 진짜 보수가 살아난다”고 강조했다.

김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 2·28기념중앙공원에서 6·3지방선거 대구시장 출마를 선언하고 있다. 뉴스1

김 전 총리는 자신의 인지도와 개인 지역기반에 더해 집권여당인 민주당에 대구 지역경제 성장을 위한 지원을 촉구하고 있다. 출마선언문에서도 “저는 지역주의보다 높은 지역소멸이라는 절망의 벽을 넘고자 한다”며 “우리의 아들딸이 대구를 등지고 있다”고 언급했다. 출마선언 뒤 질의응답에서도 “근본적으로 청년 미래 먹거리, 일자리 문제가 대구경제를 살릴 핵심”이라며 “대구가 강한 기계공업과 로봇 산업에 인공지능(AI) 기술을 접목해야 할 것”이라고 말했다. 선거 때마다 결국 보수당에 표를 줬던 대구지만 대구 발전을 위해서라도 이번에는 바뀌어야 한다며 선거판을 흔들려는 전략이다.



국민의힘은 이날 대구를 시작으로 서울과 경북·충북 등 예비 후보자 비전 토론회를 열고 본격적인 경선 레이스에 돌입했다. 대구시장 후보는 다음달 13일 한 차례 더 토론 후 본경선 진출자를 2명으로 압축하고, 19일 본경선 토론회를 진행해 최종 후보를 26일 발표할 예정이다. 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장이 컷오프되면서, 토론회에는 윤재옥·최은석·유영하·추경호 의원과 홍석준·이재만 예비후보가 이름을 올렸다.

주호영 국민의힘 의원. 뉴스1

대구시장 컷오프에 반발해 주 의원은 지난 26일 가처분 신청을 제기했다. 주 의원은 이날 KBS라디오에서 가처분 신청 결과에 대해 “이번주 중으로 결정하겠다 이렇게 (법원이) 고지를 했다”며 “빠르면 수요일, 목요일쯤에 (가처분 인용 여부) 결정이 있지 않을까 보고 있다”고 했다. 주 의원은 가처분 신청이 기각될 경우 무소속 출마 여부에 대해서는 “교토삼굴(狡兎三窟)이라고 토끼조차 굴을 3개 파서 대비한다는데 정치인이 모든 경우의 수를 놓고 검토하고 대비하지 않을 수가 있겠냐”며 “(공천관리위원회가) 만약 또 컷오프한다면 경선 절차 전체를 정지하는 가처분도 가능하다”고 말했다. 주 의원과 함께 컷오프된 이 전 위원장도 독자 유세에 나섰다. 이 전 위원장은 당색인 빨간색 대신 ‘대구시장 이진숙’이 적힌 흰색 띠를 두르고 지난 주말 프로야구 삼성의 개막전이 열린 대구 라이온즈파크를 찾아 지지를 호소했다.



김 전 총리는 국민의힘 후보에 더해 무소속 후보까지 삼자구도가 되더라도 자신의 당락에 큰 영향은 없을 것이라고 내다봤다. 김 전 총리는 “선거 막바지에는 다 양자구도로 좁혀진다”며 “그게 현재까지 대구의 정치 패턴”이라고 밝혔다.

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