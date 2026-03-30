트럼프·시진핑 ‘대만 러브콜’… 美 의원 파견, 中은 국민당 초청

5월 미국·중국 정상회담을 앞두고 미·중이 각각 대만에 ‘러브콜’을 보내고 있다. 중국은 다음달 친중 성향인 제1야당 대표를 초청했다. 이에 앞서 미국 상원의원 대표단은 국방예산안 처리가 지연되자 대만을 방문했다.



30일 중국 관영 신화통신에 따르면 쑹타오 국무원 대만판공실 주임은 “정리원 국민당 주석이 취임한 뒤 여러 차례 대륙(본토) 방문 의사를 표명했다”며 “국민당과 공산당 양당 관계와 양안(중국과 대만) 관계의 평화적 발전을 촉진하기 위해 시진핑 중국 국가주석은 4월7∼12일 정 주석과 국민당 대표단이 장쑤, 상하이, 베이징을 방문하도록 환영하고 초청한다”고 발표했다. 쑹 주임은 정 주석을 호칭할 때 ‘중국 국민당’이라고 표현했다. 그러면서 “국민당 측과 정 주석의 방문 문제에 대해 소통을 이어가며 적절한 조치를 취할 것”이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석. AFP연합

정 주석은 “초청에 감사하다”며 “양당의 공동 노력으로 양안 관계의 평화 발전 추동과 양안 교류·협력 촉진, 대만해협 평화 도모, 민생 복지 증진을 기대한다”고 화답했다. 정 주석은 학생운동을 거쳐 현 집권 민주진보당(민진당)에서 정계에 입문한 인물이다. 이후 탈당하고 국민당에 입당했으며, 지난해 10월 당대표 선거를 통해 당선됐다.



중국 측은 시 주석과 정 주석의 회담 여부에 대해 구체적으로 발표하지 않았지만 시 주석이 초청했다고 언급한 점을 고려하면 이번 방문을 계기로 ‘국공(국민당과 공산당) 회담’이 성사될 것으로 보인다. 2005년 후진타오 주석 시절 롄잔 당시 국민당 주석은 베이징을 방문해 회담을 개최하며 당대당 채널을 복원했다. 이후 국민당 소속 마잉주 총통 재임 기간(2008∼2015년) 양안 교류를 강화하고 국공포럼을 개최하는 등 고위급 교류를 진행했다. 2015년 11월 시 주석과 마 총통이 싱가포르에서 첫 양안 정상회담을 개최했다. 2016년에는 시 주석과 당시 집권당이던 국민당의 주리룬 주석 간 회담이 이뤄졌다.



하지만 민진당 소속 차이잉원 총통이 당선되면서 2016년 11월 훙슈주 국민당 주석과의 회담을 마지막으로 국공 회담은 열리지 못했다. 그러다 2023년과 2024년 국민당 부주석이 중국을 방문한 데 이어 지난 2월 베이징에서 10년 만에 국공포럼이 개최되며 교류 기대감이 커지고 있다.

대만 친중 성향 1야당인 국민당의 정리원 주석(대표)이 30일 타이베이에서 방중 관련 기자회견을 하고 있다. 정 주석 뒤편에는 대만의 국부(國父)로 추앙받는 쑨원 초상화가 걸려있다. 타이베이=로이터연합

특히 이번 정 주석의 방중은 도널드 트럼프 미국 대통령에 앞서 이뤄지게 됐다. 트럼프 대통령은 5월14, 15일 중국을 방문할 예정으로, 트럼프 대통령과 시 주석의 회담에서 대만 문제가 지난해 10월 부산 정상회담 때보다 본격적으로 다뤄질 가능성이 크다. 중국은 제1야당인 국민당과 밀착하며 통일에 대한 정당성을 확보하면서 대만 문제에 개입하지 말라는 메시지를 낸 것으로 보인다.



미국은 대만의 ‘자강’을 강조하며 중국 견제에 나섰다. 대만 자유시보에 따르면 미국 상원의원 대표단은 이날 라이칭더 대만 총통과 만나 양국 간 협력을 논의했다. 대표단은 진 섀힌(민주·뉴햄프셔), 존 커티스(공화·유타), 톰 틸리스(공화·노스캐롤라이나), 재키 로즌(민주·네바다) 상원의원으로 구성됐다.



대표단의 이번 대만 방문은 집권 민진당이 추진 중인 1조2500억대만달러(약 59조원) 규모의 특별국방예산안이 입법원(국회)을 통과하지 못하고 있는 상황 속에서 이뤄졌다. 방문에 앞서 섀힌 의원은 “의회 차원에서 (특별 국방예산안) 지지를 재확인하고, 대만이 스스로 방어 역량을 강화하는 것이 왜 중요한지 논의하기 위한 것”이라고 밝힌 바 있다.



라이 총통은 대표단에게 “국방특별예산안이 정치적 요인으로 지연되고 있다”며 “자체 방어 능력 제고와 미·대만 협력 강화를 통한 국가 안보 확보에 대한 정부의 의지와 약속에는 변함이 없다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지