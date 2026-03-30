삼성물산, 압구정4구역 입찰 참여…보증금 1000억원 완납

삼성물산 건설부문이 서울 강남구 압구정4구역 재건축 사업 입찰에 단독 응찰해 보증금을 전액 납부했다.

삼성물산은 30일 압구정4구역 재건축 조합에 입찰 제안서를 제출하고 보증금 1000억원을 현금으로 완납했다고 밝혔다. 조합은 지난달 4일 공고를 내고 이날 오후 2시까지 입찰 신청을 받았다. 다른 건설사는 참여하지 않아 이번 입찰은 삼성물산 단독 응찰로 마감됐다. 현행 규정상 단독 응찰이 2회 이상 이어질 경우 수의계약이 가능해, 조합은 재입찰 공고를 낼 예정이다.

서울 강남구 압구정4구역 재건축 사업지 항공 촬영 사진. 삼성물산 제공

압구정4구역 재건축은 압구정동 487번지 일원 현대8차, 한양3·4·6차 아파트 등 1340가구 규모다. 이 사업은 약 11만8859.6㎡ 부지를 최고 67층, 9개 동, 1664가구 규모의 공동주택과 부대복리시설로 재건축하는 내용이다.

삼성물산은 지난달 18일 신한은행, KB국민은행 등 시중은행 7곳과 증권사 11곳 등 총 18개 금융기관과 협업 체계를 구축했다. 해당 사업은 조합원 종전 자산 추정액만 약 5조원을 웃돈다. 이에 사업비 조달 금리와 이주비 등 금융 조건이 핵심 변수로 꼽힌다.

삼성물산은 국내 상위 건설사 중 가장 높은 신용등급(AA+)과 재무 안정성을 바탕으로 유리한 금융 조건을 제시한다는 계획이다. 또 포스터+파트너스와 협업해 도시 구조와 환경, 기술을 통합한 프리미엄 설계를 제안했다. 삼성물산 관계자는 “압구정4구역을 압구정을 대표하는 최고급 주거 단지로 조성하겠다”고 밝혔다.

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