한학자 세계평화통일가정연합 총재, 노벨평화상 후보 추천

한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재가 노벨평화상 후보로 추천됐다.

30일 가정연합측에 따르면 슬로바키아 교통부 장관 및 유럽연합 집행위원을 역임한 얀 피겔 박사가 한 총재를 ‘국가 간 평화와 우애 증진(Peace and Fraternity between Nations)’ 부문에 2026년 노벨평화상 후보로 공식 추천했다.

한학자 세계평화통일가정연합총재

피겔 박사는 추천서에서 “한 총재는 세계 평화, 종교 간 대화, 그리고 평화로운 사회의 기반인 가정의 가치 가화를 위해 평생을 헌신해왔다”며 “배우자인 문선명 총재의 성화 이후 천주평화연합(UPF) 세계평화여성연합(WFWP) 등 다양한 기구를 통해 공동의 비전을 전 세계적으로 확장해왔다”고 밝혔다.

한 총재의 주요 업적으로 피겔 박사는 세계 각 국에서 수천 명의 ‘평화대사’를 임명하여 종교적 장벽 극복에 기여한 종교간 협력, ‘희망전진대회’(Rally of Hope) 및 정상회의 조직을 통한 한반도 평화 통일 추구, 세계적 평화 운동가들을 기리는 권위 있는 ‘선학평화상’ 제정과 같은 인도주의 활동을 꼽았다.

특히 UPF와 WFWP는 UN 경제사회이사회(ECOSOC)의 포괄적 협의 지위를 보유하는 등 UN 의제와의 연계성을 높이고, 남북한 비무장지대 내 국제평화공원 조성을 추진하는 ‘38선 평화 구상’은 노벨의 ‘군대 폐지’ 이상에 직접 부응하는 프로젝트라고 설명했다. 피겔 박사는 리틀앤젤스 예술단을 통해 전 세계에 평화 메시지를 전파하는 등 문화·예술을 통한 평화외교도 한 총재의 독창적 공헌에 해당한다고 강조했다.

그는 최근 한 총재의 수감 상황에 대해 “다수의 국제 관측통과 지지자들은 이번 구금을 부당하고 정치적 동기에 의한 것으로 보고 있으며, 그녀의 글로벌 평화 활동을 저해하려는 의도가 담긴 것으로 판단하고 있다”며 “최근 미국 J.D.밴스 부통령이 대한민국 국무총리와의 공식 협의에서 한 총재의 구금 문제를 직접 제기한 사실은 이 사안이 국제 사회의 긴급한 관심사가 되었음을 입증한다”고 밝혔다.

얀 피겔 박사는 유럽연합의 ‘종교 및 신념의 자유’ 특별대사를 역임했으며 전 세계적으로 종교적 자유와 인권 보호를 위한 활동에 적극적으로 참여해왔다.

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