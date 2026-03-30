일본인 74%, 자위대 중동 파견 "반대"…다카이치, 높은 지지율 유지

이란 전쟁이 장기화 양상을 보이는 가운데 일본인 10명 중 7명은 자위대 파견에 반대하는 것으로 조사됐다.

30일 니혼게이자이신문(닛케이)이 발표한 여론조사(27~29일) 결과 호르무즈 해협에 자위대를 "파견해서는 안 된다"는 응답은 74%로 "파견해야 한다" 18%를 크게 웃돌았다.

다카이치 사나에(高市早苗) 총리가 이끄는 집권 자민당 지지층에서도 반대가 70%였다. 무당파층에서도 70%가 반대했다.

다카이치 총리는 지난 19일(현지 시간) 트럼프 대통령과의 회담에서 "일본 법률 범위 내에서 가능한 일과 불가능한 일이 있다"고 설명했다.

‘평화헌법’을 가진 일본이 전투 중인 곳에 자위대를 파견하기는 어렵다. 평화헌법으로 불리는 일본 헌법 9조는 태평양 전쟁 등을 일으켰던 일본의 패전 후 전쟁·무력행사의 영구적 포기, 전력(戰力) 불보유 등을 규정하고 있다.

일본 정부는 분쟁이 끝난 후인 '정전(停?·휴전) 후 기뢰 제거' 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

또한 일본 정부는 호르무즈 안전 항행을 위한 다국적 연합 확대에 주력하고 있다고 지지통신은 보도했다. 일본을 포함한 각국에 기여를 요구하고 있는 트럼프 대통령에게 외교적 노력을 어필하는 게 목적이라고 전했다.

닛케이의 조사에서 이번 미일 정상회담에 대해 "(긍정적으로) 평가한다"는 응답은 65%였다. "평가하지 않는다"는 23%였다.

다카이치 내각 지지율은 지난 2월보다 3% 포인트 상승한 72%였다. "높은 지지율을 유지하는 배경에는 외교에 대한 평가가 있는 것으로 보인다"고 닛케이는 분석했다.

마이니치신문의 여론조사(28~29일) 결과 다카이치 내각 지지율은 지난달보다 3% 포인트 하락했다. 그럼에도 61%라는 높은 수준을 유지했다.

마이니치는 "긴장이 고조된 중동 정세 등이 의제가 된 일미(미일) 정상회담을 마친 (다카이치) 총리에 대한 평가는 크게 떨어지지 않았다. 지지율은 여전히 높은 수준"이라고 짚었다.

마이니치 조사에서도 미일 정상회담을 "평가한다"는 응답이 42%로 "평가하지 않는다" 22%를 웃돌았다.

미국의 이란 공격이 국제법 위반에 해당하는지 명확한 입장을 내놓고 있지 않은 다카이치 총리를 "지지하지 않는다"는 36%, "지지한다"는 33%로 갈렸다.

닛케이 조사에서 일본 정부가 미국의 공격에 대한 법적 평가를 회피하고 있는데 대해 "이해할 수 있다"는 68%, "이해할 수 없다"는 25%였다.

유가가 급등하는 상황에서 일본 정부의 대응이 적절한지 묻는 질문에 "적절하다고 생각한다"는 65%, "적절하지 않다"는 28%였다.

<뉴시스>

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