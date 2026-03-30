BS그룹, 서남해안기업도시개발 신임 대표에 황준호 선임…솔라시도 개발 가속화

BS그룹이 서남해안기업도시개발㈜ 신임 대표이사에 황준호 BS산업 부사장을 선임하며 솔라시도 개발에 속도를 낸다.

BS그룹은 30일 황준호 부사장을 서남해안기업도시개발 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 황 대표는 기획실장을 비롯해 스마트시티 개발본부 상무, 스마트솔루션파트 전무, AI 인프라실 실장 등 그룹 내 주요 보직을 두루 거친 도시개발 및 에너지 분야 전문가다.

서남해안기업도시개발 황준호 대표이사 부사장

특히 그는 솔라시도 스마트시티 대표이사와 AI 인프라실장을 역임하며 전남 해남 일대에 조성 중인 ‘에너지 미래도시’ 솔라시도 사업의 초기 기획부터 스마트 인프라 구축까지 전 과정을 총괄해 온 핵심 인물로 평가된다.

서남해안기업도시개발은 전남 해남군 일대에서 BS산업, BS한양 등이 참여하는 민관협력 도시개발 사업 ‘솔라시도’를 추진하는 특수목적법인(SPC)이다. 이번 인사는 핵심 프로젝트를 기획 단계부터 이끌어온 내부 인사를 전면에 배치했다는 점에서 의미가 크다.

현재 솔라시도는 대규모 개발 부지와 풍부한 용수, 재생에너지 기반 전력 공급 체계를 갖춰 데이터센터 구축의 최적 입지로 주목받고 있다. 최근 ‘국가 AI 컴퓨팅센터’ 부지 확정과 분산에너지 특화지역 지정 등 사업 여건이 개선되면서, AI 데이터센터 파크 조성과 첨단산업 기업 유치에도 탄력이 붙을 것으로 전망된다.

BS그룹 관계자는 “황준호 대표는 솔라시도 기획 단계부터 사업 전반을 주도해온 인물”이라며 “축적된 경험과 전문성을 바탕으로 데이터센터 파크 조성과 RE100 산업단지 유치 등을 성공적으로 추진해 솔라시도를 첨단 산업과 정주 여건이 조화를 이루는 에너지 미래도시로 도약시키겠다”고 말했다.

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