수원시에 첫 공공전세 모델…‘새빛안심전세주택’ 63호 출범

경기 수원시가 재개발 신축 아파트를 매입해 공공전세로 공급하는 ‘새빛안심전세주택’ 사업을 출범한다고 29일 밝혔다. 기초지방자치단체 가운데 처음으로 시도하는 이번 사업을 위해 시는 63호의 주택을 건축비 수준의 비용만 지불하고 매수한다.

이재준 수원시장(가운데)과 재개발 조합 관계자들이 ‘새빛안심전세주택’ 공급을 위한 업무협약을 교환한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 수원시 제공

수원시에 따르면 시와 111-3구역(영화동)·영통1구역(매탄1동) 재개발 조합은 이달 27일 시청에서 이 같은 내용의 업무협약을 교환했다.

새빛안심전세주택은 재개발사업의 용적률 인센티브로 확보한 주택을 수원시가 건축비 수준의 돈만 지불하고 구입해 공공전세로 전환하는 모델이다. 입주자는 최대 20년까지 시세 대비 60~70% 수준의 전세금만 내고 거주할 수 있다. 시는 전세 사기 위험 없이 안정적으로 살 수 있다고 설명했다.

이번 사업에선 111-3구역 전용 39㎡ 36호와 영통1구역 전용 59㎡ 27호를 공급한다. 두 곳 모두 신분당선·동탄인덕원선 예비 역세권에 자리해 접근성이 우수하다.

이재준 시장은 “이번 사업에 협력해 주신 재개발 조합에 감사드린다”며 “2000호까지 확대하도록 노력하겠다”고 말했다.

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