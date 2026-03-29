“개막 맞아 돈이 움직인다”…유통가 ‘야구 팬심 전쟁’ 점화

프로야구 정규시즌 개막(28일)을 기점으로 야구 열기가 빠르게 달아오르면서 유통업계도 팬 경험 선점 경쟁에 속도를 내고 있다. 개막전을 전후해 예매 경쟁이 치열해지고 응원 유니폼과 협업 굿즈를 찾는 소비자가 늘어나면서, 기업들이 단순 상품 판매를 넘어 팬덤 접점 확대 전략에 총력을 기울이는 모습이다.

스타벅스 제공

29일 유통업계에 따르면 지난해 사상 처음으로 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 시범경기에서도 역대 최다 관중 기록이 나오면서 야구는 명실상부한 ‘흥행 보증수표’로 자리 잡았다. 관람 수요 증가가 소비 확대로 이어지는 흐름이 뚜렷해지자 업계는 개막 시즌 특수를 선점하기 위한 마케팅 경쟁을 본격화하고 있다.

편의점업계는 야구장 인근 매장을 중심으로 구단 협업 상품과 특화 매장 운영을 확대하며 직관 수요 흡수에 나서고 있다.

GS25는 대전 한화이글스 특화 매장과 잠실 LG트윈스 매장을 중심으로 개막 시즌 물량 확보에 집중하고 있다. 실제 지난해 정규시즌 동안 잠실 야구장 인근 매장의 매출은 뚜렷한 상승 흐름을 보였다. 대표 간식인 홈런볼 매출이 전년 동기 대비 9.6% 증가했고 맥주 매출 역시 테라 23%, 카스 14% 늘어나는 등 ‘직관 소비’가 실제 매출 지표로 이어지는 양상이 확인됐다.

CU는 두산베어스 팬덤 특성을 반영한 타깃 마케팅을 강화하고 있다. 지난해 출시 6일 만에 12만개가 판매된 ‘연세우유 먹산 생크림빵’ 사례처럼, 팬덤 소비가 현장 구매를 넘어 협업 상품 완판 구조로 확장되는 흐름에 주목하는 전략이다.

세븐일레븐은 롯데자이언츠와 손잡고 과자·빵 등 협업 상품 15종을 선보이며 랜덤 스티커와 포토카드를 활용한 수집형 소비를 유도하고 있다. 온라인 커뮤니티 기능을 연계해 팬 간 교류를 확대하는 시도도 이어지고 있다.

오프라인 체험 공간과 온라인 플랫폼을 결합한 마케팅도 확대되는 분위기다. 이마트24는 다음달 16일까지 성수동 ‘트렌드랩’을 SSG랜더스 콘셉트 공간으로 운영하며 한정판 유니폼과 사인 굿즈 등을 선보이고 있다. 일부 상품은 조기 품절되는 등 팬덤 소비의 영향력이 확인됐다는 평가다.

SSG닷컴은 관람 경험을 플랫폼 안으로 흡수하는 ‘락인 전략’을 강화하고 있다. 월 구독료 3900원에 멤버십 혜택과 온라인동영상서비스 이용권을 결합하고, 구단 홈경기 티켓 예매 시스템까지 직접 운영하며 ‘예매 → 유입 → 쇼핑’으로 이어지는 소비 흐름 구축을 시도하는 모습이다.

야구 마케팅 경쟁은 식음료와 패션 등 다양한 업종으로 확산하고 있다. CJ온스타일은 KBO리그 미디어데이 현장에 팝업 부스를 마련해 구단 협업 굿즈를 공개하고 모바일 앱에서 동시 판매에 나섰다. 스타벅스는 팀 슬로건을 반영한 텀블러와 캐릭터 키체인 등을 출시하며 브랜드 경험 확대에 집중하고 있다.

유통업계 관계자는 “야구팬은 충성도가 높고 소비 경험을 적극적으로 공유하는 문화가 강해 마케팅 효율이 높은 집단”이라며 “야구 관람이 소비와 놀이가 결합된 생활문화로 확장되면서 유통 전략에도 구조적인 변화가 나타나고 있다”고 말했다.

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