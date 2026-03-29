‘스리백 고수하는 게 맞나?’ 홍명보호, 남아공 ‘스파링 파트너’라던 코트디부아르에 흠씬 두들겨 맞으며 0-4 대패...이대론 ‘멕시코 참사’ 피하기 어렵다

남아프리카공화국을 대비한 가상의 ‘스파링 파트너’에게 흠씬 두들겨 맞았다. ‘홍명보호’가 아프리카 강호 코트디부아르에게 소나기골을 허용하며 완패를 당했다. 골대를 3번이나 맞추는 불운이 있었다지만, 핑계나 변명도 댈 수 없는 충격패다.

한국축구국가대표팀이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 4-0으로 패하고 아쉬워하고 있다. 연합

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 28일(한국시간) 영국 밀턴킨스의 스타디움MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 전반 2골, 후반 2골을 얻어맞으며 0-4로 완패했다.

이날 경기는 한국 축구대표팀의 1000번째 A매치 경기였다. 1948년 8월2일 진행된 런던올림픽 16강 멕시코전을 시작으로 이날 경기 전까지 999경기를 치르는 동안 통산 542승 245무 212패를 거둔 한국은 역사적인 1000번째 A매치를 2026 북중미 월드컵을 대비한 평가전으로 치렀다. 월드컵 개막이 두 달여 앞으로 다가온 만큼, 이제는 전술적 실험보다는 완성도 높은 경기력이 필요했지만, 이날 보여준 모습은 그야말로 엉망진창이었다. 지난해 11월 A매치보다도 훨씬 더 경기력이 떨어졌다.

이날 상대인 코트디부아르는 한국의 월드컵 조별리그 마지막 상대인 남아프리카공화국을 염두에 둔 스파링 파트너다. 코트디부아르의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 37위로 한국(22위)보다 15계단 아래다. 남아공은 60위. 남아공보다 훨씬 더 센 상대와 맞붙어 모의고사를 치러 본선에서 남아공전에 자신감을 갖겠다는 취지였지만, 이날 대패로 인해 자신감이 더 떨어지게 생겼다.

이날 홍명보 감독은 올해 튀르키예 베식타시에서 득점 감각을 자랑하는 스트라이커 오현규가 공격 선봉에 세웠다. 황희찬(울버햄프턴)과 배준호(스토크시티)가 좌우 측면 공격수로 나섰고, 중원에는 박진섭(저장)과 김진규(전북)가 포진했다. 좌우 윙백으로는 설영우(즈베즈다)와 김문환(대전)이 배치됐고, 스리백 수비라인에는 왼쪽부터 김태현(가시마), 김민재(뮌헨), 조유민(샤르자)이 섰다. 골키퍼 장갑은 조현우(울산)가 꼈다. 감기 기운을 달고 대표팀에 합류한 '캡틴' 손흥민(LAFC)과 소속팀 경기에서 발목을 다친 이강인(파리 생제르맹)은 벤치에서 경기를 시작했다.

한국 축구 국가대표팀 조유민이 28일(현지시간) 영국 밀턴 케인스의 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 상대 선수와 신경전을 벌이고 있다. 뉴스1

초반만 해도 한국이 주도하는 모양새였다. 전반 12분 황희찬이 페널티아크 왼쪽에서 날린 오른발 감아차기 슈팅이 골대 위로 살짝 빗나갔다. 전반 20분엔 오현규가 설영우의 침투 패스를 받아 골 지역 왼쪽에서 날린 왼발 슈팅이 오른쪽 골대를 맞고 나왔다. 배준호가 재차 시도한 슈팅은 골대 오른쪽으로 빗나갔다.

그러나 홍명보호의 야심작인 스리백의 조직력은 엉성했다. 조유민이 배치된 오른쪽 측면이 문제였다. 전반 35분, 조유민이 마르시알 고도와의 경합에서 패해 왼쪽 측면 돌파를 허용했고, 정확한 패스를 넘겨받은 에반 게상이 문전은 게상이 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 반면 한국은 불운했다. 전반 43분 설영우가 왼쪽에서 날린 중거리슛이 이번에도 오른쪽 골대를 맞고 나왔다.

결국 이날 경기 두 번째 골은 한국의 동점골이 아닌 코트디부아르의 추가골이었다. 전반 46분 파르페 기아공의 패스를 받은 시몽 아딩그라가 조유민을 등지고 공을 잡으며 공간을 만들더니 골 지역 왼쪽에서 오른발 슈팅을 날려 골대를 갈랐다. 이번에도 조유민이 아딩그라를 완전히 놓친 게 문제였다.

한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 영국 밀턴 케인스의 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전을 지켜보고 있다. 뉴스1

결국 홍명보 감독은 후반 시작과 함께 조유민, 김문환, 박진섭 대신 이한범(미트윌란), 양현준(셀틱), 백승호(버밍엄)를 투입했다. 조유민을 뺐다는 것은 홍명보 감독도 그의 수비가 미흡함을 인정한 처사였다. 후반 13분에는 배준호, 오현규, 황희찬이 벤치로 물러나고 손흥민과 조규성(미트윌란), 이강인이 그라운드로 들어갔다.

후반 들어 공세를 펼치던 한국은 후반 17분 양현준의 실책성 플레이에 3번째 골을 내주고 무너졌다. 상대 코너킥 상황에서 양현준이 한국 골대 쪽으로 헤더 패스를 했다. 동료가 걷어내주기를 기대한 플레이였으나 공이 떨어진 곳엔 상대 선수들만 있었고, 결국 고도의 슈팅에 실점했다.

한국축구국가대표팀이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 4-0으로 패하고 아쉬워하고 있다. 연합

3점 차로 밀리는 상황에서도 의욕적으로 공격하던 한국은 후반 31분, 또 한 번 골대를 맞췄다. 김진규와 교체된 홍현석(헨트)과 이대일 패스를 주고받으며 페널티아크까지 들어간 이강인의 날카로운 왼발 슈팅이 오른쪽 골대에 맞고 나왔다. 오히려 후반 추가시간 윌프리드 싱고에게 쐐기골을 얻어맞았다.

홍명보 감독이 북중미 월드컵을 위해 꺼내든 스리백은 지난해 9월부터 가동됐고, 6경기에서 4승1무1패를 기록했다. 승률은 높지만, 공격력이 뛰어난 팀을 상대론 통하지 않았다. 그 1패가 지난해 10월 브라질과의 평가전에서 당한 0-5 대패였다. 이날도 스리백의 약점만 드러났다. 스리백의 장점은 중앙 수비를 두텁게 함과 동시에 수비땐 윙백들이 내려와 파이브백으로 전환이 되는 것이지만, 이날 측면이 뻥뻥 뚫렸다. 과연 이대로 스리백을 고수해도 될까. 시간은 이제 홍명보 감독의 편이 아니다. 빨리 해답을 찾아야한다. 이대로는 멕시코에서 참사를 당할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지