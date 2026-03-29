한울본부, 케이크 만들기 원데이 클래스 ‘에너지아뜰리에’ 성료

한국수력원자력 한울원자력본부는 지난 24~25일 이틀간 울진군 주민 총 96명이 참여한 ‘딸기 생크림 케이크 만들기’ 원데이 클래스를 진행했다고 29일 밝혔다.

울진군의 가족‧친구‧연인 등 총 48팀이 참여했고, 참가비 1만원은 관내 필요한 곳에 기부돼 소중하게 쓰일 예정이다.

한울원자력본부는 지난 24~25일 이틀간 울진군 주민 총 96명이 참여한 ‘딸기 생크림 케이크 만들기’ 원데이 클래스를 진행하고 있다. 한울본부 제공

참가자들은 케이크를 만드는 모습을 사진으로 남겼고, 아이들이 수업보다 시식에 집중하는 모습이 인상적이었으며 각자 완성한 케이크를 보며 흐뭇해했다는 후문이다.

이번 클래스에 어머니를 모시고 온 한 여성 참가자는 “어머니께 생일상으로 받은 딸기 케이크가 생각이 나 신청했고, 어머니 생신을 앞두고 함께 만들 수 있어 행복하다”라며 눈시울을 붉혔다.

또한 대부분의 참가자가 먹기 아까워하며 웃음이 가득한 시간을 보냈다.

이세용 한울본부장은 “원데이 클래스를 통해 소중한 사람과의 추억을 나눌 수 있는 기회를 줄 수 있어 기쁘고, 앞으로 남은 프로그램도 사랑과 나눔이 함께 하는 콘텐츠로 채워나가겠다”라고 말했다.

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