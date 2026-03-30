카니발 하이리무진 기반 ‘보가9 베가’ 라인업 공개… 전동 좌석 시스템 중심 3종 구성

카니발 하이리무진 특장 브랜드 ‘보가9’을 운영하는 ㈜보가는 신규 리무진 라인업인 ‘보가9 베가’ 시리즈를 공개했다고 밝혔다. 이번 시리즈는 카니발 하이리무진 기반으로 설계된 모델로 보가9 베가 S, 보가9 베가 하이, 보가9 베가 로우 등 세 가지 트림으로 구성된다. 기존 보가9 스탠다드와 보가9 프리미엄 모델을 포함해 총 다섯 가지 체계로 운영되며 이용 목적과 예산에 따른 선택 폭을 고려한 구성이 특징이다.

이번 카니발 하이리무진 라인업은 좌석 전동 시스템과 탑승 공간 활용을 중심으로 설계됐다. 2열과 3열에는 통합 전동 레일 시스템이 적용돼 좌석 위치를 상황에 맞게 조정할 수 있으며, 보가9이 개발한 전동 의전 시트가 전 좌석에 기본 장착된다. 해당 시트는 국내 안전 인증을 획득한 제품으로 나파가죽 마감과 열선, 통풍 기능을 포함한다. 또한 1열 조수석과 2열에는 마사지 기능이 적용돼 장거리 이동 시 탑승자의 편의를 고려했다.

안전성과 공간 구성도 함께 개선됐다. 전동 시트에는 끼임 방지 기능이 포함돼 사용 과정에서의 안전성을 고려했으며, 3열 공간은 기존 구조 대비 약 15cm 확장돼 후방 좌석 탑승 환경이 보다 여유롭게 설계됐다. 2열 회전 시트는 착좌 높이를 낮춘 구조로 제작돼 승하차 과정의 편의성을 높였다.

모델별 사양은 활용 목적에 따라 구분된다. 보가9 베가 S는 PC 기반 멀티미디어 시스템을 중심으로 구성됐으며 55인치 천장형 디스플레이와 앰비언트 조명이 기본 사양으로 제공된다. 보가9 베가 하이는 스마트 TV 기반 시스템을 적용한 모델로 전용 DSP 오디오와 2열 터치스크린 컨트롤러가 포함돼 좌석, 공조, 조명 등의 기능을 조작할 수 있다.

전고를 낮춘 구조가 적용된 보가9 베가 로우 모델은 핵심 편의 사양을 유지하면서 실내 개방감을 고려한 설계가 특징이다. 2열 터치스크린 기반 제어 시스템이 동일하게 적용돼 주요 기능을 직관적으로 사용할 수 있도록 구성됐다. 이러한 구성은 카니발 하이리무진 이용 환경을 고려해 실내 편의 기능 접근성을 높인 설계로 설명된다.

또한 모든 모델에는 보가9이 개발한 세라믹 플로어가 공통 적용된다. 바닥 마감은 우드, 화이트 대리석, 블랙 대리석 등 세 가지 옵션 중 선택할 수 있어 실내 분위기에 맞는 구성이 가능하다. 이러한 요소는 카니발 하이리무진 실내 공간 활용과 디자인 선택 폭을 고려한 설계로 설명된다.

한편 ㈜보가는 카니발 하이리무진 특장 브랜드 보가9을 운영하는 기업으로 기아자동차 공식 컨버전 파트너로 선정된 국내 하이리무진 전문 제조사다. 자체 연구개발(R&D) 센터와 전용 생산 라인을 기반으로 개발부터 생산, 제작, 검증, 출고, 사후관리까지 전 공정을 운영하고 있으며 경찰청 ‘AI PATROL(지능형 순찰차량) 구축 사업’에도 참여한 바 있다.

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