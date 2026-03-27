안선영 “자신을 피해자인 척하는 사람들 조심해야”

방송인 안선영이 가까운 사람에게 수억 원대 피해를 본 사실을 직접 밝히며 인간관계 ‘철칙’을 전했다.

지난 25일 안선영은 자신의 유튜브 채널 ‘이게 바로 안선영’에 ‘인간관계도 정리정돈이 필요합니다’라는 제목의 영상을 게재했다.

이게 바로 안선영

영상에서 그는 “주변에 있으면 조심해야 하는 유형이 어떤 사람이냐”고 질문받았다. 그러자 안선영은 “사기를 3번 당해보고, 횡령도 당해보고, 돈도 떼여 봤다”고 경험담을 풀었다.

이날 그는 경험을 토대로 정리한 인간관계 철칙을 전했다. 단순한 사건 설명을 넘어 삶을 안정적으로 유지하기 위해 어떤 사람들과 거리를 둬야 하는지에 대한 현실적인 조언도 덧붙였다.

그는 특히 주의해야 할 유형으로 ‘항상 자신을 피해자인 척하는 사람들’을 꼽았다. “그런 사람들은 스스로 그렇게 믿는다”며 “타인에게 피해를 주고도 뉘우치지 않는 사람들의 특징은 핑계를 많이 늘어놓는다”고 말했다.

구체적으로 매일 지각하는 사람들은 사과보다 ‘차가 막혀서 짜증 난다’는 등 스스로를 불쌍한 상황에 놓인 존재로 포장하는 태도를 우선적으로 보인다고.

안선영은 “제가 횡령을 당했다”며 이러한 관계의 위험성을 언급했다. 그에게 피해를 준 인물은 가까운 사이였던 직원으로, 약 4년간 근무하는 동안 대부분의 기간에 걸쳐 수억 원대 자금을 빼돌린 것으로 전해졌다. 현재 관련 사건은 재판을 통해 다뤄지고 있는 상황이다.

또한 관계로 인해 “돈과 시간, 에너지를 엄청 쓴다”고 주의했다. “손절하고 피해야 하는 경우와 끝까지 싸워서 이겨야 하는 경우를 나눌 수 있다”고 말했다. 그는 만약 자식이 일을 겪었다면 두 가지 선택지 중 어떤 조언을 해줄 지로 판단한다.

그는 “기본적인 선을 넘고, 내 삶이 크게 흔들릴 정도로 피해를 줘서 트라우마로 남을 거 같으면 반드시 법적 재판을 받아야 한다”고 의견을 밝혔다. “좋은 게 좋은 거라는 마음으로 넘기면 나중에 병난다”고.

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