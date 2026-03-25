8월 전대 전초전?… 민주, ABC론·친문 저격 계파 갈등 [6·3 지방선거]

더불어민주당 내부는 6·3 지방선거를 앞두고 지지층을 세 그룹으로 나눈 ‘ABC론’에 이은 친문(친문재인)계 저격 발언으로 때아닌 계파 간 신경전이 벌어지고 있다. 이재명 대통령 취임 1년 만에 치러지는 첫 전국단위 선거인 지방선거를 앞두고서다.

유시민 전 노무현재단 이사장. 뉴시스

25일 당과 청와대에선 유시민 전 노무현재단 이사장의 ABC론에 대한 반박이 나란히 제기됐다. ABC론은 지지자들을 ‘가치 중심’의 A그룹, ‘이익 중심’의 B그룹, 그 중간 어디에 해당하는 ‘교집합’ C그룹으로 분류한 것이다. 김대중·노무현·문재인 전 대통령 시절부터 이어져 온 진보진영 지지층이 A그룹, 정치적 이익을 위해 친명(친이재명)계에 유입된 이들이 C그룹에 해당한다는 것이 유 전 이사장의 설명이다. 이를 두고 ‘지지층 갈라치기’란 지적이 제기된다.



원조 친명계인 민주당 김영진 의원은 YTN 라디오에서 ABC론에 대해 “적절하지 않았다고 본다”고 비판했다. 김 의원은 “서로가 서로를 바라보며 분열과 갈등의 소지를 주는 분석이었다는 생각이 든다”며 “뉴 이재명이건 올드 이재명이건 상관없다. 모두의 이재명, 모두의 대통령으로 가는 길에 같이 갔으면 좋겠다”고 했다. 당권 경쟁을 염두에 둔 당내 움직임이 있단 지적엔 “지지율에 취해 있는 것 아닌가”라고 작심 발언했다. 홍익표 청와대 정무수석도 “이거 가지고 왜 싸우는지 모르겠다”며 “너무 가치지향적인 것도 문제이지만 또 너무 사사롭게 이익을 추구하면 안 된다”고 진화에 나섰다.



이 대통령이 윤석열 전 대통령에게 패했던 20대 대선 때 친문계가 이 대통령의 낙선을 바랐다는 송영길 전 대표의 발언은 또 다른 갈등의 도화선이 됐다. 문 전 대통령 복심 윤건영 의원은 “저부터 이재명 후보의 당선을 위해 정말 죽기로 뛰었다”며 “누가 ‘윤석열 당선을 도왔다’고 하는 대목에선 대꾸할 말조차 못 찾겠다”고 했다. 고민정 의원은 “롤 모델을 가겠나, 반면교사의 대상이 되겠나”라고 송 전 대표를 비판했다.

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