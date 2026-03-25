일상 속 봉사·기부 실현… 선한 영향력 전파 [사회공헌 특집]

LG에너지솔루션 임직원들이 노을공원 숲 복원을 위해 나무심기 활동을 하고 있다. LG에너지솔루션 제공

LG에너지솔루션이 단순한 일회성 나눔을 넘어 사회에 꾸준히 봉사하는 ‘지속 가능한 나눔’을 추진한다. 회사의 기술 역량을 활용하며 임직원이 계속해서 봉사활동에 참여할 수 있도록 인사제도를 통해 지원할 방침이다.



LG에너지솔루션은 지난해 9월 사랑의 열매, 초록우산과 함께 서울시 내 사회복지기관 및 단체, 사회적기업 등 56곳에 총 109대의 전기 이륜차를 후원했다. 후원 대상은 모두 지역사회 내에서 돌봄 및 복지 서비스가 필요한 노인, 아동, 장애인 등을 지원하는 사업을 하는 곳이다. 전기 이륜차 후원을 통해 긴급 돌봄, 도시락 배달, 대면 상담 등 필수 서비스 제공이 한층 수월해졌다는 평가가 나온다. LG에너지솔루션은 일정 기간 배터리교환서비스(BSS) 구독료 및 보험료도 무상으로 지원한다.



LG에너지솔루션은 인사제도를 통해 회사 임직원의 지속적인 봉사 참여를 유도하기로 했다. 자발적으로 봉사활동에 참여하는 경우 유급휴가 처리가 가능한 ‘봉사활동 공가제도’가 대표적이다. 직원들이 가족과 동료, 부서 단위의 봉사활동을 자발적으로 추진할 수 있는 환경을 조성해 사회공헌활동에 대한 임직원의 관심과 참여를 높이기 위해 도입했다.



LG에너지솔루션은 앞으로도 일상 속에서 봉사와 기부를 실현하고 선한 영향력을 사회에 나눌 수 있는 다양한 형태의 나눔 활동 기회를 제공해 나갈 예정이다.

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