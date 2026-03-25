차이커뮤니케이션, DMS 2026에서 ‘Ai-CEPT’ 공개

Ai-CEPT 화면 (출처=차이커뮤니케이션)

토탈 마케팅 회사 차이커뮤니케이션이 AI 기반 광고 콘셉트 플랫폼 ‘Ai-CEPT’를 공개하며 관련 기능을 소개했다.

차이커뮤니케이션은 지난 24일, 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 '디지털 마케팅 서밋 2026(Digital Marketing Summit 2026, 이하 DMS 2026)'에 스폰서로 참여했다. DMS는 매년 글로벌 브랜드 리더들이 참여하는 마케팅 포럼으로 마케팅 산업의 흐름과 미래 전략을 공유하는 자리다.

이번 행사에서 차이커뮤니케이션은 자체 개발한 AI 기반 광고 콘셉트 플랫폼 ‘Ai-CEPT’를 현장에서 공개했다.

‘Ai-CEPT’는 ‘함께(CON) 잡는다(CEPT)’는 의미를 담은 올인원 마케팅 솔루션으로 데이터와 AI를 결합해 전략 수립 과정을 자동화한 것이 특징이다. 사용자는 간단한 질문 입력만으로 타깃 세그먼트 최적화부터 KPI 설정, 상세 캠페인 기획서까지 광고 기획 전 과정을 자동 생성할 수 있다.

현장에서는 ‘Ai-CEPT’ 전시 부스에 다수의 관계자들이 몰리며 높은 관심을 보였다. 특히 광고 기획의 전 단계를 하나의 흐름으로 통합한 점이 주목받았으며, 참가자들은 직접 체험을 통해 주요 기능을 확인했다.

차이커뮤니케이션 DMS 2026 참여 (출처=차이커뮤니케이션)

한편 차이커뮤니케이션 김동욱 상무는 2년 연속 발표 세션 연사로 참여했다. 지난해 AI 시대 마케팅 혁신에 대한 인사이트를 공유한 데 이어 올해는 'AI, 광고 마케팅 기획의 게임 체인저: AI 비서로 혁신하는 방법’을 주제로 ‘Ai-CEPT’를 활용한 활용 전략을 제시했다.

이번 프로젝트를 총괄한 송기훈 CAIO(Chief AI Officer)는 “‘Ai-CEPT’는 전략 문서 생성의 속도와 정밀도를 높여 기획자의 전략적 영향력을 확대하는 핵심 도구”라며 “최고 수준의 기획 결과물을 도출하기 위한 전략적 파트너로 자리매김할 것” 이라고 밝혔다.

차이커뮤니케이션은 AI 마케팅 플랫폼 GPC, AI 광고 성과 분석 플랫폼 AIO for Ads에 이어, ‘Ai-CEPT’까지 선보이며 AI 기반 마케팅 생태계를 확장하고 있다.

현재 ‘Ai-CEPT’는 시범 서비스를 운영 중이며, 향후 정식 출시될 예정이다.

특히, 기존에는 다수의 인력이 협업해 수행하던 광고 기획 과정을 개인 단위에서도 수행할 수 있도록 지원하며, 마케팅 전략 수립까지 원스톱으로 가능하게 한 점에서 업무 효율화 측면에서 활용 가능성이 언급된다.

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