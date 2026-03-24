독백하듯, 속삭이듯… 듣는 것만으로 힐링

어린이날(5일)과 어버이날(8일), 스승의날(15일), 성년의날(18일), 부부의날(21일) 등 다양한 기념이 있는 5월에 ‘듣는 맛’이 있는 가수들이 대거 콘서트를 연다.



우선 가수 이소라가 5월 2일과 3일 경희대 서울캠퍼스 평화의전당에서 ‘봄의 미로’란 이름으로 봄 정기 콘서트를 개최한다. 이번 콘서트는 이소라의 통산 여덟 번째 봄 정기 공연으로, 그는 지난해 3월 일곱 번째 봄 콘서트 ‘봄 밤 핌’을 개최했다. 이소라는 5인조 밴드와 16인조 현악 오케스트라와 함께 무대를 선보일 예정이다. 이소라는 1993년 그룹 ‘낯선 사람들’로 가요계에 데뷔했다. 1995년 ‘난 행복해’를 내고 솔로로 전향했으며 ‘청혼’, ‘처음 느낌 그대로’, ‘바람이 분다’ 등의 히트곡으로 사랑받았다.

가수 성시경도 2∼3일과 5일 총 3일에 걸쳐 서울 연세대 노천극장에서 자신의 봄 시즌 대표 브랜드 공연인 ‘축가’를 연다. 2012년부터 개최된 ‘축가’는 매 봄에 열리던 공연으로, 올해는 지난해 재충전의 시간을 가진 뒤 2년 만에 열리는 무대인 만큼 팬들의 관심이 높다. 성시경 특유의 감성을 촉촉하게 적시는 라이브 공연이 관객들의 사연과 에피소드로 감동의 여운을 더할 예정이다.



밴드 넬(Nell)도 8일부터 10일까지 3일간 서울 블루스퀘어 우리원뱅킹홀에서 ‘넬스 시즌 2026 ‘언리쉬’ 엑스 릴리즈 콘서트’를 개최한다. ‘넬스 시즌’은 넬의 대표 브랜드 콘서트로, 이번 공연은 5월에 발매할 예정인 정규 10집 ‘엑스(X)’를 기념해 열린다. 그동안 팬들의 사랑을 받은 곡들은 물론, 정규 10집에 수록된 신곡 무대들을 처음으로 경험할 수 있다.



싱어송라이터 이승윤은 16~17일 양일간 경기 고양 킨텍스 밖(제2전시장 후면광장)에서 단독 콘서트 ‘2026 이승윤 콘서트 밖’(포스터)을 개최한다. 공연 장소로 명시된 킨텍스 밖은 콘서트 개최가 처음인 공간으로, 늘 새로운 음악적 시도를 이어온 이승윤의 독보적 행보를 엿볼 수 있다. 또한 단독 콘서트임에도 양일간 총 8팀의 게스트 아티스트가 참여한다. ‘밖’은 전석 스탠딩으로 진행되며, 관객들은 야외에 위치한 스탠딩존에서 공연을 즐길 수 있다. 공연 중 휴식이 필요한 관객들을 위한 별도 공간도 마련될 예정이다.

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