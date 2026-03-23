종합특검 ‘김건희 수사 무마 의혹’ 대검·중앙지검 압색

3대 특별검사팀(내란·김건희·채해병) 이후 남은 의혹들을 수사하는 2차 종합특검팀(특검 권창영)이 김건희씨의 도이치모터스 주가조작 수사 무마 의혹과 관련해 23일 대검찰청과 서울중앙지검 등에 대한 강제수사에 나섰다.



김지미 특검보는 이날 브리핑에서 대검 정책기획과, 정보통신과, 반부패2과, 서울중앙지검 반부패수사2부 사무실, 공주지청 지청장실 총 5곳 압수수색을 진행했다고 밝혔다. 압수수색 영장에는 피의자가 ‘성명 불상자’로 기재됐고, 직권남용 혐의 등이 적시됐다.



김 특검보는 “김건희 특검팀에서 중앙지검을 압수수색한 바 있고, 그 자료를 받았으나 당시 압수에 미진한 부분이 있어 추가로 하는 것”이라며 “확보 대상 자료의 시기에도 차이가 있다”고 설명했다.



앞서 종합특검팀은 김건희 특검팀이 압수수색에서 확보한 이창수 전 중앙지검장의 지시가 담긴 내부 메신저 메시지 등을 넘겨받았다. 이 메시지에는 “무죄 나오는 판례가 많은데 그런 것을 참조하라”는 취지의 내용이 담긴 것으로 알려졌다.



김씨의 수사 무마 의혹은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 김씨를 불기소 처분했다는 내용이 골자다. 당시 사건을 수사한 중앙지검 반부패수사2부는 김씨가 권오수 전 도이치모터스 회장을 믿고 이익을 얻으려 계좌 관리를 맡겼을 뿐 시세조종 범행을 인식하지 못했다고 보고 자본시장법 위반 혐의에 대해 혐의없음 처분했다.



이후 출범한 김건희 특검팀은 이 전 중앙지검장 등이 김씨 사건을 수사하며 직권을 남용했거나 부당한 외압을 수용했다고 보고 수사에 착수했다. 김씨가 2024년 5월 박성재 전 법무부 장관에게 연락해 자신에 대한 검찰 수사를 무마할 것을 지시한 정황도 포착됐다. 당시 김씨는 박 전 장관에게 텔레그램을 통해 ‘내 수사는 어떻게 되고 있느냐’ 등의 메시지를 보낸 것으로 나타났다. 이후 법무부는 중앙지검장과 1~4차장 등의 인사 교체를 단행했고, 중앙지검은 김씨의 디올백 수수 사건과 도이치모터스 주가조작 사건을 모두 무혐의 처분했다.



앞서 종합특검팀은 수사 무마 의혹과 관련해 17일 이 전 중앙지검장과 조상원 전 중앙지검 4차장에 대해 출국금지 조치했다.

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