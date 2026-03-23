금융취약계층 ‘미소금융’ 3년 내 2배로 늘린다

금융취약계층에게 창업·운영자금을 대출해주는 미소금융 연간 공급 규모가 3000억원에서 6000억원으로 2배 늘어난다.



금융위원회는 23일 서울 노원 서민금융통합지원센터에서 제3차 포용적 금융 대전환 회의를 열고 이 같은 지원 방안을 발표했다.

이억원 금융위원장이 23일 서울 노원구 서민금융통합지원센터에서 열린 제3차 포용적 금융 대전환 회의에서 모두발언을 하고 있다. 이 위원장은 이 자리에서 신용등급이나 소득이 낮은 이들을 대상으로 한 저리 정책대출인 ‘미소금융’의 연간 총 공급 규모를 향후 3년 내 현재 3000억원 규모에서 6000억원 규모로 2배 늘리는 내용을 골자로 한 청년층 지원 방안을 발표했다. 뉴스1

우선 향후 3년 내 연간 미소금융 공급규모를 현재 3000억원에서 6000억원까지 확대한다. 34세 이하 청년층 대출비중을 현재 약 10%에서 50%까지 확대해 연간 3000억원까지 공급한다.



청년·취약계층·지방의 자립과 상생을 위한 대출상품 4종도 출시된다. ‘청년 미래이음 대출’은 금융이력이 부족한 미취업·취업초기 청년을 대상으로 연 4.5% 금리로 최대 500만원을 지원하며, 거치기간을 최대 6년으로 설정해 상환 부담을 최소화한다. 일시적 재정문제에 노출되기 쉬운 청년 자영업자를 위해 ‘청년 미소금융 운영자금 대출’ 한도를 기존 2000만원에서 3000만원으로 확대하고 거치기간도 6개월에서 2년으로 연장한다.



지방 거주 청년 자영업자에겐 지방자치단체 이자지원 외에 서민금융진흥원이 추가적인 이자지원을 제공한다. 또 정책서민금융을 성실히 상환했음에도 제도권 금융 문턱을 넘지 못하는 차주·취약계층 대상으로 연 4.5% 금리로 최대 500만원의 생계자금을 공급하는 ‘금융취약계층 생계자금 대출’을 신설한다. 지방거주 청년 자영업자 이자지원 확대는 2분기 중 실시되며, 나머지 3종은 이달 안에 출시된다.



이억원 금융위원장은 “정책서민금융이 연소득·신용평점 등 정량심사 중심으로 운영돼 청년과 취약계층의 현실을 충분히 반영하지 못했다”며 “사람마다 사정, 지역의 현실, 다시 일어서려는 의지를 함께 살피는 현장 맞춤형 금융지원이 필요하다”고 강조했다.

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