두나무아트큐브 갤러리, ‘조삭(彫削)법’으로 빚어낸 ‘꿈꾸는 겁쟁이’ 이미애 작가 초대전 열어

초록 겁쟁이의 꿈-꿈꾸는 겁쟁이

조각칼로 형태를 새기고 깎아 작업해 온 서양화가 이미애 작가가 ‘봄 오는 소리’란 주제를 들고 이달 27일부터 4월 15일까지 안양예술공원 내 두나무 아트큐브에서 개인전을 연다.

개관 이후 처음으로 1, 2층 전관을 모두 전시 공간으로 활용하는 두나무 아트센터는 전시 규모에 걸맞게 작가의 예술적 성취와 완성도를 엿볼 수 있는 대형 작품들을 선보인다.

늘 함께여서-꿈꾸는 겁쟁이

숨바꼭질-꿈꾸는 겁쟁이

‘단아함’과 ‘절제미’가 녹아 있는 그의 그림 속엔 그동안 흘린 작가의 무수한 땀들이 켜켜이 배어 있다. 작가는 온몸으로 그림을 새기고 깎고 파고 긁는다. 그만의 독자적 예술 표현 기법인 조삭((彫削)법을 통해 완성한 작품엔 몸의 노고가 고스란히 담겨있다. 조각칼로 빚어낸 섬세한 질감과 깊이 있는 색채는 봄을 노래하는 아름다움을 선사한다. 우리의 삶을 은유적으로 담은 꽃과 나무는 다시금 관람자의 감정을 자극한다.

‘꿈꾸는 겁쟁이’란 화두를 줄곧 견지해 온 작가는 죽음까지 내몰렸던 삶의 고비에서 작품을 깎고 새겨 존재의 가치를 담아냈다. 한 걸음 더 가까이 다가서면 독특한 색채를 머금은 회화적 풍미를 통해 작가 내면에 응축된 삶의 한편을 엿볼 수 있다.

열정을 키우는 시간-꿈꾸는 겁쟁이

젊은 날의 꿈-꿈꾸는 겁쟁이

이번 전시는 작품들의 변화 과정을 더욱 잘 보여줘 감동이 더하다. 집요하게 색채의 본성을 탐구해 온 작가는 겹겹이 쌓은 색채를 파고 다시 깎아 큰 화면을 메우는 자신만의 개성적인 조형 세계를 구축해 화단의 주목을 받고 있다.

이미애 작가

“형태를 지닌 구상화지만 꼭 보이는 것만 의식하며 감상할 필요는 없다”며 “강렬한 노랑과 빨강과 초록 등의 색채가 감정 전달을 담당하는 핵심 수단이기에 오히려 일정한 패턴으로 화면을 가득 채운 형상을 멋진 색채 추상이라 간주하고 구성의 아름다움에 빠져보는 것도 좋은 감상법이다”라고 작가는 귀띔한다.

서울아산병원 제2전시관에서도 5월 8일까지 작가의 작품을 볼 수 있다.

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