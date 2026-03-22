아침 쌀쌀·한낮 ‘포근’…일교차 15~20도로 커 [내일날씨]

월요일인 23일은 전국이 대체로 맑다가 늦은 밤부터 차차 흐려지겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크게 벌어지겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 0도 안팎까지 떨어지고 낮과 밤의 기온 차가 15~20도로 크게 벌어지겠다.

서울 종로구 광화문광장에서 외투를 손에 든 시민이 걸어가고 있다. 뉴시스

22일 기상청에 따르면 당분간 기온은 평년(최저 -2~6도, 최고 11~15도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 23일 아침 최저기온은 -1~9도, 낮 최고기온은 12~21도가 되겠다.

중부·전북·경북권 내륙을 중심으로 아침 기온이 0도 안팎으로 일교차가 15∼20도로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

이날 주요 도시 아침 최저기온은 △서울 4도 △인천 3도 △춘천 0도 △강릉 8도 △대전 2도 △대구 4도 △전주 2도 △광주 4도 △부산 9도 △제주 9도로 예상된다.

낮 최고기온은 △서울 19도 △인천 16도 △춘천 18도 △강릉 13도 △대전 19도 △대구 20도 △전주 19도 △광주 20도 △부산 18도 △제주 16도로 예보됐다.

전국은 대체로 맑다가 늦은 밤부터 차차 흐려지겠다.

미세먼지 농도는 수도권·충청권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 다만 강원권은 오후부터, 부산·울산·경북은 밤에 ‘나쁨’으로 예상된다.

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