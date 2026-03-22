與서울시장 예비후보들, 정원오에 견제구…鄭측 "네거티브 유감"

[연합뉴스 자료사진]

더불어민주당 서울시장 예비후보들은 예비경선이 시작된 22일 각종 여론조사에서 선두권을 달리는 정원오 후보를 향한 맹공을 이어갔다.



박주민 후보는 이날 국회에서 기자회견을 열어 "합동토론회에서 답하지 못한 질문들에 대해, 다시 묻고 답하는 자리가 필요하다"고 주장했다.



박 후보는 정 후보를 향해 "다른 후보에 비해서 정책 제시가 거의 안 되고 있다"며 "도덕성이나 이런 부분에 대해 질문했는데 본인이 답하지 않는다. 다른 의원이나 대변인이 답하고 있어서 본인이 답하는 것이 필요하다"고 강조했다.



특히 정 후보의 도이치모터스 관련 행사 참석을 놓고 "민주당스럽지 않을 뿐만 아니라 민주당이 갖고 있는 철학에도 정면으로 반하는 행위"라며 "아무런 문제의식을 못 느끼는지 다시 한번 묻고 싶다"고 반문했다.



전현희 후보는 정 후보가 성동구청장 시절 도입한 공공시설 무료 셔틀버스 '성공버스'를 두고 "오세훈의 한강버스와 다를 바 없는 혈세 낭비, 전시행정의 표본"이라고 비판했다.

(서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 더불어민주당 서울시장 예비후보인 전현희 의원이 22일 국회 소통관에서 민주당 정원오 서울시장 예비후보가 성과로 홍보하는 성동형 공공버스(성공버스)를 비판하는 기자회견을 하고 있다. 전 후보는 이날 회견에서 성동형 공공버스가 교통약자를 대상으로 하는 애초 목적과 달리 불특정 다수가 이용하는 일상생활용 버스로 활용돼 예산을 낭비하는 사업이라고 지적했다. 2026.3.22 nowwego@yna.co.kr

전 후보는 국회에서 기자회견을 열어 "성공버스는 교통약자를 위한 공공버스로 약속하고 시행했으나, 휠체어 탄 장애인은 타지도 못하고 있고 일반버스와 중복되는 노선으로 공짜 출퇴근용과 일상 교통수단으로 사용되고 있다"며 이같이 주장했다.



전 후보는 정 후보를 "베일에 싸인 후보"라고 평가하면서 "단순한 인기와 지지도, 반사효과로 민주당의 서울시장 후보를 뽑아 쓰면 안 된다. 제대로 된 정책, 도덕성 검증이 필요하다는데 모두가 동의할 것"이라고 덧붙였다.



김영배 후보도 국회 기자회견에서 "정치력과 행정력이 검증되지 않은 후보로는 거대 야당의 공세를 막아낼 수도, 본선 승리를 장담할 수도 없다"며 "안이한 준비는 패배의 지름길이다. 이길 수 있는 후보를 세워야 한다"고 말했다.



김 후보는 "정책과 비전 경쟁이 실종되고 토론마저 부족한, 이른바 '3무 경선'으로 흐르고 있지는 않나"며 "당원주권시대의 첫 번째 경선이 단순한 인기투표로 전락해서는 안 된다"고 강조했다.

(서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 더불어민주당 서울시장 예비후보인 박주민 의원이 22일 국회 소통관에서 서울시장 예비경선 과정에서 더 철저한 검증이 필요하다며 기자회견을 하고 있다. 2026.3.22 nowwego@yna.co.kr

이어 "이번 선거는 '슈퍼 대의원'이 사라진 후 권리당원 표심이 결과를 결정하는 역사적인 '당원주권 혁명의 장'"이라며 "본선에서 압도적 실력으로 승리할 수 있는 후보, 민주당을 원팀으로 묶어낼 정치력을 가진 후보를 선택해달라"고 호소했다.



이를 두고 정 후보 선거대책위원회 박경미 대변인은 논평을 통해 "서울의 미래와 시민의 삶을 놓고 치열한 정책 경쟁이 이뤄져야 할 예비경선이 소모적인 네거티브 경연으로 전락하고 있는 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 말했다.



박 대변인은 전 후보의 주장에 대해 "한때 성공버스 앞에서 자랑스러워하던 동영상은 왜 내리셨나"라며 "타 후보의 성과에 흠집을 내서 반사이익을 얻기보다는 본인만의 차별화된 비전과 정책으로 당당히 평가받으시기를 바란다"고 반박했다.



박 후보를 향해선 "개혁 정치를 표방하던 후보 역시 본인의 기치와 어긋난 행보를 보인다"며 "경선을 앞두고 다급해진 마음은 이해하나, 근거 없는 비방은 '원팀 정신'을 훼손하고 본선 경쟁력을 약화하는 자해 행위"라고 평가했다.



이어 "정 후보는 네거티브의 늪이 아닌 정책의 광장으로 나아간다"며 "후보들의 뜨거운 에너지를 하나로 모으는 용광로가 되겠다"고 덧붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지