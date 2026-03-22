‘1000명 운집’ 속초시 시정보고회…이병선 시장 "지역발전에 역량 집중"

이병선 강원 속초시장이 ‘시민은 하나로, 속초는 미래로’를 슬로건으로 시민들에게 민선 8기 주요 성과와 향후 비전을 설명했다.

속초시는 이달 21일 속초문화예술회관 대강당에서 2026년 시정보고회를 개최했다고 밝혔다. 이날 시정보고회에는 김진태 강원도지사를 비롯해 이양수 국회의원, 김시성 강원도의회 의장, 방원욱 속초시의회 의장, 김필수 도 관광수산특보 등 주요 내빈과 지역 주민 1000여명이 참석했다.

속초시 시정보고회. 속초시 제공

행사는 2026년 주요사업 보고, 민선 8기 10대 뉴스 인터뷰, 포스트잇 질의응답 순으로 진행됐다. 이 시장은 사업보고를 통해 속초형 콤팩트시티 권역별 16개 사업을 직접 설명해 시민들이 정책을 쉽게 이해할 수 있도록 도왔다.

이어진 민선 8기 10대 뉴스 인터뷰는 시민들의 호응을 얻은 10대 뉴스에 대한 현장 투표 결과를 진행자와 함께 살펴보는 시간으로 꾸며졌다.

마지막 순서인 포스트잇 인터뷰에서는 사전∙현장 접수된 시민들의 다양한 제안과 고민에 대해 진솔하게 답하며 시민들과 긴밀한 공감대를 형성했다.

이병선 속초시장은 “이번 시정보고회는 시정구호인 ‘시민은 하나로, 속초는 미래로’와 같이 민선 8기의 주요 성과와 향후 비전을 시민들과 다시 한번 공유하는 뜻깊은 자리였다”며 “남은 임기 동안도 수처작주(隨處作主)의 마음가짐으로 초심을 잃지 않고 지역 발전을 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지