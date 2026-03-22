우리은행, 신규 개인신용대출에도 7% 금리상한 적용

우리은행은 23일부터 개인신용대출 금리를 연 7% 이내로 제한하는 ‘금리 상한(Cap)’ 제도를 신규 대출까지 확대한다고 22일 밝혔다. 중⸱저신용자의 금융부담 완화를 위한 ‘우리 원 드림(WON Dream) 생활비대출’ 상품도 새로 선보인다.

금리 상한제 확대와 생활비 대출 상품 출시는 우리금융그룹이 추진 중인 ‘미래동반성장 프로젝트’의 포용금융 확대 정책의 일환으로 마련됐다고 은행 측은 전했다.

금리 7% 상한제는 그동안 개인신용대출을 연장하거나 재약정하는 고객을 대상으로 운영돼 왔다. 이번에 적용 범위를 확대함에 따라, 우리은행과 예⸱적금, 신용카드, 청약저축을 1년 이상 거래한 소비자가 신규 개인신용대출을 받을 경우 최장 1년, 최대 1회에 한해 대출금리가 연 7%를 넘지 않게 제한된다.

우리은행은 이 제도 시행으로 약 1만여 건 이상의 대출에 금리 상한 혜택이 부여될 것으로 예상했다. 이에 따라 금리 상승 기조 속에서도 고객의 금융비용 부담을 안정적으로 관리할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

저소득 취약계층의 긴급 생활 안정 자금을 지원하기 위한 포용금융 상품인 ‘우리 원 드림(WON Dream) 생활비대출’도 새로 출시한다.

이 상품은 연 소득 2500만원 이하 근로소득자나 비임금 근로자(프리랜서), 주부 등을 대상으로 한다. 금융⸱통신⸱소액결제 등 다양한 정보를 기반으로 한 대안신용평가를 활용해 상품 가입 대상자의 신용구간(CB)을 8등급까지 확대해 금융 접근성을 높인 것이 특징이다.

특히 증빙소득이 부족한 고객도 신청이 가능하도록 설계했다. 최대 1000만원까지 대출 가능하며 최저 연 4%대 후반 수준 금리부터 적용된다. 최고 금리는 연 7% 이내로 제한했다. 또 거치기간 3년 포함 최장 10년까지 분할상환 구조를 도입해 금융소비자의 상환 부담을 대폭 낮췄다. 청년⸱고령자⸱장애인⸱기초생활수급자 등 포용금융 대상자에게는 우대금리 혜택도 제공한다. 이 상품은 우리은행 모바일 앱을 통해 비대면으로 신청이 가능하다.

우리은행 리테일여신상품팀장 이정호 차장은 “이번 금리 상한제도 확대와 생활비 대출 상품 출시는 금융 취약계층의 금융 접근성을 높이고 금리 부담을 완화하기 위한 포용금융 정책”이라며 “우리금융그룹의 ‘미래동반성장 프로젝트’를 통해 금융이 사회적 안전망 역할을 수행하도록 다양한 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.

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