정부 “‘대전 공장 화재’ 신원 확인 신속 진행…원인 조사에 유가족 참여”

정부가 14명이 숨지고 60명이 다친 대전 대덕구 공장 화재와 관련해 신원 확인을 신속히 진행하고 원인 조사에 유가족 참여를 보장하기로 했다.

윤호중 행정안전부 장관이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 대전 대덕구 공장 화재 관련 중앙재난안전대책본부 3차 회의를 주재하고 있다. 행안부 제공

윤호중 행정안전부 장관은 22일 중앙재난안전대책본부 회의에서 “정부는 정중한 예우를 갖춘 수습과 철저한 원인 규명, 재발 방지 대책 마련에 역량을 집중하겠다”고 밝혔다. 이어 “신속한 신원 확인을 위해서 DNA 분석기 4대를 추가 지원하고, 국립과학수사연구소에 긴급 감정을 의뢰해 신원 확인 소요 기간을 최대한 단축하겠다”며 “수습 등 진행 상황을 정례적으로 브리핑하고 사고 원인 조사에 유가족 참여를 보장하겠다”고 말했다.

윤 장관은 국토교통부에 샌드위치 패널 구조, 불법 증개축 문제 등 건축물 안전 관리 전면 재검토를, 소방청과 고용노동부엔 유사 사업장에 대한 긴급 안전 점검 실시를 요청했다.

아울러 행안부는 긴급 구호, 화재 현장 주변 잔해물 처리, 2차 피해 예방 등을 위해 대전시에 재난특교세 10억원을 지원하기로 했다.

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